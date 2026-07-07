Suíça bate Colômbia nos pênaltis e encara Argentina nas quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira. No BC Place, em Vancouver, no Canadá, os suíços venceram por 4 a 3 após o empate por 0 a 0 persistir durante o tempo regulamentar e a prorrogação.

Nas cobranças de pênalti, a Suíça levou a melhor. Xhaka, Amdouni, Itten e Vargas marcaram para os europeus; Akanji foi o único a errar o gol. No lado sul-americano, Quintero, Campaz e Luis Díaz acertaram. Porém, Davinson Sánchez carimbou o travessão, e Cucho Hernández parou no goleiro Kobel.









As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. A Suíça vai enfrentar a Argentina no próximo sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA). Os outros jogos da próxima fase serão: França x Marrocos, Espanha x Bélgica e Noruega x Inglaterra.





COMO FOI O JOGO?





Colômbia tomou a iniciativa e criou a primeira chance perigosa do jogo. Gustavo Puerta recebeu na entrada da área após boa troca de passes e chutou colocado, exigindo uma linda defesa do goleiro Kobel, aos 20 minutos. A seleção sul-americana seguiu tentando controlar a posse na etapa inicial, apostando na qualidade de Jhon Arias e Luis Díaz e na bola parada de James Rodríguez para ameaçar o adversário.





Suíça respondeu e fez Camilo Vargas trabalhar duas vezes. Aos 29 minutos, Fabian Rieder aproveitou uma falha de marcação de Daniel Muñoz, invadiu a área e exigiu boa defesa do goleiro colombiano à queima-roupa. Dois minutos depois, também pela esquerda, Ndoye arriscou um chute cruzado, e Vargas agarrou sem dar rebote.





Falta de pontaria prejudicou as duas equipes, e o zero não saiu do placar no segundo tempo. Aos dois minutos, Djibril Sow recebeu cruzamento rasteiro de Dan Ndoye em ótima posição, mas escorregou na hora de finalizar e isolou. Depois, aos 18 minutos, o colombiano Luís Suárez aproveitou uma falha de Granit Xhaka e teve um clarão à sua frente para finalizar. O atacante, no entanto, pegou muito mal na bola e jogou longe.





No início da prorrogação, a Colômbia carimbou o travessão. Aos oito minutos do primeiro tempo, Lucumí conferiu de cabeça após cobrança de escanteio pela esquerda e acertou o poste. Depois, aos dez, Campaz teve espaço fora da área e arriscou uma bomba; Kobel emendou uma manchete para fazer a defesa.





A Suíça também tentou abrir o marcador, mas não teve sucesso. Aos 13 minutos, em sua primeira chance na partida, Amdouni ficou com a sobra, dominou na área e chutou. Vargas se esticou e salvou a seleção colombiana em Vancouver.





Campaz perdeu a chance do jogo no segundo tempo da prorrogação. O ex-jogador do Grêmio recebeu livre no canto direito da área e ficou cara a cara com Kobel, mas chutou por cima do gol. Como as redes não balançaram por 120 minutos, o jogo teve que ser decidido nos pênaltis.





SUÍÇA

G. Kobel; D. Zakaria (S. Widmer); N. Elvedi, M. Akanji e R. Rodríguez (M. Muheim); R. Freuler e G. Xhaka; D. Ndoye (R. Vargas), A. Jashari (D. Sow) e F. Rieder (Z. Amdouni); B. Embolo (P. Itten).T.: Murat Yakin





COLÔMBIA

C. Vargas; D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí e J. Mojica; J. Lerma (R. Ríos) e G. Puerta; J. Arias (J. Campaz), J. Rodríguez (J. Quintero) e L. Díaz; L. Suárez (Cucho Hernández).T.: Néstor Lorenzo





Local: BC Place, em Vancouver (CAN)

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: M. Muheim, D. Zakaria e G. Xhaka (SUI); D. Sánchez e L. Suárez (COL)