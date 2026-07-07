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Praia de Itaparica

Jovem desaparece no mar durante surfe em Vila Velha

Arthur Mulinari Oliveira entrou na água com um amigo para surfar, no fim da Praia de Itaparica, quando ambos foram surpreendidos por uma onda forte

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 20:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 jul 2026 às 20:31
Arthur Mulinari Oliveira desapareceu no mar de Itaparica Redes sociais

Um jovem de 22 anos, identificado como Arthur Mulinari Oliveira, desapareceu no mar, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (7). Ele entrou na água com um amigo para surfar, no fim da Praia de Itaparica, quando ambos foram surpreendidos por uma onda forte, que danificou as pranchas e dificultou que permanecessem na superfície.


O incidente ocorreu nas proximidades do Posto 18 de guarda-vidas, pouco antes do início do trabalho das equipes de Salvamento Aquático do município. Quando os profissionais chegaram ao local, o amigo de Arthur havia conseguido sair da água e pediu socorro. 


Os guarda-vidas realizaram buscas pelo jovem, mas não obtiveram sucesso. Em seguida, foi solicitado o apoio de uma embarcação do Salvamar e da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros.


Familiares acompanharam as buscas e relataram à TV Gazeta que Arthur trabalha como motoboy e havia começado a praticar surfe há pouco tempo.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o trecho onde ocorreu o desaparecimento é considerado de alto risco para banhistas e surfistas e permanece sinalizado com bandeira vermelha. As buscas por Arthur continuam.

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