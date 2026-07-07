Jovem desaparece no mar durante surfe em Vila Velha

Um jovem de 22 anos, identificado como Arthur Mulinari Oliveira, desapareceu no mar, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (7). Ele entrou na água com um amigo para surfar, no fim da Praia de Itaparica, quando ambos foram surpreendidos por uma onda forte, que danificou as pranchas e dificultou que permanecessem na superfície.





O incidente ocorreu nas proximidades do Posto 18 de guarda-vidas, pouco antes do início do trabalho das equipes de Salvamento Aquático do município. Quando os profissionais chegaram ao local, o amigo de Arthur havia conseguido sair da água e pediu socorro.





Os guarda-vidas realizaram buscas pelo jovem, mas não obtiveram sucesso. Em seguida, foi solicitado o apoio de uma embarcação do Salvamar e da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros.





Familiares acompanharam as buscas e relataram à TV Gazeta que Arthur trabalha como motoboy e havia começado a praticar surfe há pouco tempo.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o trecho onde ocorreu o desaparecimento é considerado de alto risco para banhistas e surfistas e permanece sinalizado com bandeira vermelha. As buscas por Arthur continuam.