Menino de 13 anos morre após se afogar em poço de água no ES

Um adolescente de 13 anos, vítima de afogamento em um poço de água, não resistiu e morreu após ser socorrido para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não há informações sobre o local onde aconteceu o incidente.





O menino deu entrada no hospital na terça-feira (30), por volta das 18h30, mas morreu na madrugada desta quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Polícia Científica.





O corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pela necropsia antes de ser liberado aos familiares. As circunstâncias do afogamento não foram divulgadas pela polícia, e o Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado.





A reportagem de A Gazeta procurou a família do menino, mas eles preferiram não se manifestar sobre o ocorrido.