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Tristeza

Menino de 13 anos morre após se afogar em poço de água no ES

Publicado em

01 jul 2026 às 11:11

Um adolescente de 13 anos, vítima de afogamento em um poço de água, não resistiu e morreu após ser socorrido para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não há informações sobre o local onde aconteceu o incidente.


O menino deu entrada no hospital na terça-feira (30), por volta das 18h30, mas morreu na madrugada desta quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Polícia Científica.


O corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pela necropsia antes de ser liberado aos familiares. As circunstâncias do afogamento não foram divulgadas pela polícia, e o Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado. 


A reportagem de A Gazeta procurou a família do menino, mas eles preferiram não se manifestar sobre o ocorrido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Adolescente morre afogado em praia de Bicanga na Serra

Publicado em 01/07/2026 às 17:28
Leitor A Gazeta

Um adolescente morreu afogado em Bicanga, na Serra, na tarde desta quarta-feira (1º). A vítima estava na região conhecida como "Riozinho", na altura do posto 6, quando foi arrastada por uma corrente de retorno.


Segundo a prefeitura, equipes do Salvamar encontraram o adolescente cerca de 10 minutos após o acionamento. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionados, mas a morte foi confirmada no local.


A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. Segundo informações preliminares, o adolescente tinha 14 anos.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Na Constante Sodré

Homem é assassinado a facadas no meio da rua em Santa Lúcia, Vitória

Publicado em 01/07/2026 às 11:54

Um homem foi morto a facadas no meio da Rua Constante Sodré, em Santa Lúcia, Vitória. Câmeras de segurança registraram quando o assassino segue a vítima, a aborda, joga no chão e desfere ao menos dez golpes por volta das 22h de terça-feira (30). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.


O assassino parou a vítima, que segurava papelões, próximo ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes). Em frente ao local, ele esfaqueou o homem a ponto de deixar a rua ensanguentada. 


A gravação mostra ainda o agressor segurando o homem de forma a não deixá-lo se defender. Logo depois, o suspeito foge. Não há informação sobre a motivação do crime. 


A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Escondidos em mata

PM apreende 140 tabletes de maconha com ajuda de cães na Serra; vídeo

Publicado em 01/07/2026 às 08:40

Uma operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) resultou na apreensão de 140 tabletes de maconha, cocaína e outras drogas no bairro Guaraciaba, na Serrana tarde de terça-feira (30). Os entorpecentes, que estavam escondidos em baldes enterrados na mata e em um tonel, foram encontrados com o auxílio de cães farejadores durante a Operação Força Total.


Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após informações da subseção de Inteligência do batalhão sobre a atuação de traficantes na região.


Equipes do 2º Pelotão de Operações com Cães realizaram buscas em uma área de mata com o apoio dos cães farejadores Xamã, Ceci, Nix e Danger, que localizaram diversos esconderijos utilizados para armazenar drogas (veja acima).


Ao todo, foram apreendidos:

  • 140 tabletes de maconha;
  • 729 porções da mesma droga (entre buchas e pedaços);
  • 234 pinos de cocaína;
  • 10 papelotes de cocaína;
  • Sete tabletes de pasta base de cocaína;
  • Um pacote de skunk pesando 710 gramas;
  • Três porções de haxixe que totalizaram 89 gramas;
  • Três balanças de precisão, um rádio comunicador e um aparelho celular.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Nenhum suspeito foi localizado ou preso. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Borrachão

Pneus de Camaro pegam fogo durante manobra perigosa em Linhares; veja vídeo

Publicado em 30/06/2026 às 19:34

As rodas de um Chevrolet Camaro preto pegaram fogo durante uma manobra conhecida como "borrachão", no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (29).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo acelerando com os pneus girando, provocando uma grande quantidade de fumaça (assista acima). Após a repercussão das imagens na internet, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada. 


De acordo com o boletim de ocorrência, o atrito dos pneus com o asfalto provocou um princípio de incêndio, e a fumaça comprometeu a visibilidade, dificultando o tráfego de veículos na via. No local, os agentes encontraram diversas marcas de frenagem no asfalto, compatíveis com as manobras registradas nas imagens.


No interior de uma revenda de veículos, os agentes encontraram um Camaro semelhante ao que aparece no vídeo. Também havia vestígios de pó de extintor de incêndio, que, segundo o boletim, teria sido utilizado para apagar as chamas provocadas durante a queima dos pneus. Além disso, os guardas localizaram restos de pneus descartados em uma lixeira em frente ao estabelecimento.


O motorista não teve o nome divulgado. Procurado pela reportagem, o delegado Fabrício Lucindo, da Delegacia de Linhares, informou que ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Após o pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste capixaba

Homem é esfaqueado e preso após agredir mulher em Marilândia

Publicado em 30/06/2026 às 17:03

Um homem de 53 anos foi esfaqueado e preso após agredir e tentar enforcar a companheira em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29).


Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 35 anos, contou que o homem chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão. Durante as agressões, ele a atacou e tentou enforcá-la. A vítima reagiu e o esfaqueou.


O agressor procurou atendimento no Pronto Atendimento (PA) de Marilândia e, em seguida, foi transferido para um hospital de Colatina. Após receber alta, ele foi levado para a delegacia.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga

Publicado em 30/06/2026 às 16:28
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga Leitor A Gazeta

Um corpo carbonizado foi encontrado ao lado de uma moto em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). A Polícia Militar foi acionada e informou que o cadáver estava em uma área de vegetação próxima a uma plantação de eucaliptos e a um canavial.


O caso será investigado pela Polícia Civil. Os restos mortais foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde serão realizados exames para identificar a vítima e apontar a causa da morte.

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BR 262 é liberada em Ibatiba após 14 horas de interdição total

Publicado em 30/06/2026 às 16:06
Trânsito na BR 262 foi liberado após 14h de interdição total em Ibatiba, no Caparaó do ES
Divulgação | Corpo de Bombeiros

O tráfego na BR 262 em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, foi liberado após mais de 14 horas de interdição total. O bloqueio começou na madrugada desta terça-feira (30), depois que um caminhão-tanque carregado com óleo de xisto tombou na rodovia.


O motorista ficou ferido e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A rodovia foi liberada por volta das 14h30, após a limpeza do óleo derramado.


Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) acompanhou os trabalhos e ainda avalia se há riscos de contaminação na região. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Estradas

Homem morre após perder o controle da moto e sofrer acidente em Vila Pavão

Publicado em 30/06/2026 às 10:04

Um homem identificado como Valdemiro Fernandes Guimarães, de 43 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima seguia no sentido distrito de Praça Rica para a sede da cidade quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da motocicleta, colidido com uma cerca às margens da via e, em seguida, caído.


Quando os militares chegaram, Valdemiro já estava sem sinais vitais. A perícia da Polícia Científica foi acionada e, após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A moto da vítima foi removida para um pátio, em Pinheiros, porque estava com o licenciamento em atraso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Comemoração com fogos termina em incêndio de grandes proporções em Baixo Guandu

Publicado em 30/06/2026 às 09:20

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e se alastrou rapidamente por uma fazenda particular em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, relatos de pessoas que estavam no local apontam que as chamas teriam começado após fogos de artifício disparados durante o jogo da seleção brasileira caírem dentro da propriedade.


Nos vídeos enviados à reportagem de A Gazeta, é possível ver as chamas consumindo a vegetação e ouvir o estalo do fogo se espalhando pelo mato (assista acima). De acordo com os bombeiros, o terreno íngreme e a ação do vento favoreceram a rápida propagação do fogo.


Antes da chegada da corporação, moradores e vizinhos utilizaram mangueiras para proteger as residências próximas e impedir que o fogo avançasse para outras propriedades. 


Devido ao difícil acesso ao foco do incêndio, os militares iniciaram o combate de forma manual, com mochilas costais de água e abafadores. Após encontrarem um acesso alternativo, conseguiram aproximar a viatura e utilizar a mangueira do caminhão para controlar e extinguir as chamas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Praia Grande

Operação da Polícia Civil mira traficantes em Fundão; veja imagens

Publicado em 30/06/2026 às 07:53

Uma operação da Polícia Civil mobiliza cerca de 80 policiais civis na manhã desta terça-feira (30) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em Praia Grande, distrito de Fundão.


Batizada de Operação Libertar, a ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Fundão. Até a publicação desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas e um quilo de crack apreendido. 


"A operação era para 'libertar' o bairro Direção do tráfico de drogas faccionado. Os criminosos são integrantes do Comando Vermelho e se autointitulam Tropa da Finlândia. O objetivo hoje era realizar a prisão de 14 indivíduos, conseguimos encontrar nove. Continuaremos em busca de localizar os outros cinco indivíduos", disse o delegado Leandro Sperandio, da Delegacia de Fundão. 


As diligências seguem em andamento. A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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