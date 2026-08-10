Cidade do ES é 3ª mais quente do país com quase 40ºC, mas friozinho chega

Uma cidade do Espírito Santo ficou entre as que registraram as temperaturas mais altas do Brasil no domingo (9). Alegre, na Região Sul capixaba, marcou 39,9 °C e apareceu no terceiro lugar no ranking, empatada com Araguaçu (TO). O levantamento é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O município capixaba ficou atrás apenas de Peixe (TO), que registrou 40,3 °C, e Campos dos Goytacazes (RJ), com 40,0 °C. O calor, porém, não deve durar muito no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, uma frente fria avança pela Região Sudeste e começa a influenciar o tempo no Estado.





Confira as maiores temperaturas registradas no Brasil no domingo, segundo o Inmet:



