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Cultura

Coletânea sobre heróis negros capixabas terá lançamento em São Mateus

Obra reúne narrativas sobre personagens e lideranças negras do Espírito Santo e será apresentada durante seminário sobre educação escolar quilombola
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 13:33

Autoras que escreveram para a coletânea "Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder"
Autoras que escreveram para a coletânea "Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder" Gerson A Barca

As memórias de personagens e lideranças negras que ajudaram a construir a história do Espírito Santo ganham novos espaços de circulação. A coletânea Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder, organizada pela escritora e pesquisadora afro-pataxó Noélia Miranda de Araújo, terá um novo lançamento no dia 21 de agosto, durante o 1º Seminário da Educação Escolar Quilombola, na Ufes de São Mateus.


A escolha do município está relacionada à participação de dois autores quilombolas que integram a coletânea e atuam na educação escolar quilombola. Um deles é a liderança Genilda Cassiano, do Quilombo de Linharinho, em Conceição da Barra, que escreve em homenagem aos pais. Também participa o professor Wallace Linhares, que dedica seu texto à mestra Gessi Cassiano.

Os motivos deste local são devido termos duas pessoas quilombolas que são professores e atuam na educação escolar quilombola e compõem a escrita da coletânea

Noélia Miranda de Araújo, escritora e pesquisadora

Sessão de autógrafos no primeiro lançamento do livro em Vitória
Sessão de autógrafos no primeiro lançamento do livro em Vitória Gerson A Barca

Com textos de oito autoras e autores capixabas e ilustrações da artista Priscila Lorena Valadão, Heroísmos Capixabas busca ampliar a presença das narrativas negras na memória oficial do Espírito Santo. A publicação reúne histórias relacionadas a diferentes territórios e aborda temas como resistência, espiritualidade, cultura, educação, arte e luta por direitos.


Para Noélia, o projeto nasceu do desejo de dar visibilidade a trajetórias que, durante muito tempo, permaneceram à margem da historiografia oficial.

Heroísmos Capixabas é um convite para olharmos nossa história a partir daqueles que resistiram, criaram, ensinaram e transformaram este estado. É uma celebração da memória negra e um gesto de justiça histórica


Livro possui textos de oito autoras e autores capixabas e ilustrações da artista Priscila Lorena
Livro possui textos de oito autoras e autores capixabas e ilustrações da artista Priscila Lorena Gerson A Barca

Além do lançamento em São Mateus, a coletânea terá outras atividades em territórios relacionados aos homenageados, incluindo municípios como Viana, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.


Publicado pela editora Nsoromma, o livro aposta na literatura como ferramenta de educação, representatividade e preservação da memória. A coletânea Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder também pode ser adquirida pelo site da editora: nsorommaeditora.com.br 

Serviço

Lançamento de Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder

Data: 21 de agosto
Local: UFES – São Mateus
Evento: 1º Seminário da Educação Escolar Quilombola
Organização: Noélia Miranda de Araújo
Editora: Nsoromma

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