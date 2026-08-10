Coletânea sobre heróis negros capixabas terá lançamento em São Mateus

As memórias de personagens e lideranças negras que ajudaram a construir a história do Espírito Santo ganham novos espaços de circulação. A coletânea Heroísmos Capixabas – Nossa história é poder, organizada pela escritora e pesquisadora afro-pataxó Noélia Miranda de Araújo, terá um novo lançamento no dia 21 de agosto, durante o 1º Seminário da Educação Escolar Quilombola, na Ufes de São Mateus.





A escolha do município está relacionada à participação de dois autores quilombolas que integram a coletânea e atuam na educação escolar quilombola. Um deles é a liderança Genilda Cassiano, do Quilombo de Linharinho, em Conceição da Barra, que escreve em homenagem aos pais. Também participa o professor Wallace Linhares, que dedica seu texto à mestra Gessi Cassiano.