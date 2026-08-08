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Casamento no inverno

Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional

Com o crescimento do wedding branding, noivos transformam a estação em parte da identidade da cerimônia e priorizam experiências, aconchego e personalização
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 10:00

Casamento no inverno vira tendência
Casamento no inverno vira tendência Reprodução/Canva

Casar no inverno tem conquistado uma nova geração de noivos que busca fugir do tradicional e transformar a celebração em uma experiência que tenha a cara do casal. Mais do que escolher a decoração, o vestido ou o local da festa, a tendência é criar uma identidade própria para cada detalhe do grande dia. Um conceito conhecido como wedding branding, que vem ganhando espaço entre os casais.


"Os casais que escolhem casar no inverno geralmente têm um motivo muito claro para isso. Muitas vezes tem a ver com a história deles, com uma data importante ou simplesmente porque eles se identificam muito mais com essa atmosfera", explica Ana P. Kioshima, CEO e Diretora Criativa do Studio Exageradah. 


Durante o inverno, ganha força uma estética inspirada em referências analógicas, ilustrações e detalhes com visual artesanal. Em vez de elementos padronizados, os casais priorizam escolhas que expressam memória, afeto e autenticidade.

Wedding branding

A proposta do wedding branding é fazer com que cada detalhe do casamento tenha um propósito e traduza a personalidade dos noivos. Assim, a identidade do casal vai além da estética da celebração e influencia também decisões estruturais, como a escolha da época do ano para a cerimônia.


Os casais deixam de definir a data do casamento apenas com base na alta temporada e passam a enxergar o inverno como parte da história que desejam contar. O inverno se destaca por oferecer um ambiente intimista e acolhedor, capaz de traduzir a proposta da celebração. 

Casamento no inverno é uma nova tendência
Casamento no inverno é uma nova tendência Shutterstock
Decoração

Quando o assunto é orçamento, a estação interfere principalmente na definição das prioridades de investimento, e não no valor final da festa. Durante o inverno, muitos casais optam por diminuir os gastos com grandes composições florais e direcionar os recursos para elementos que tornam a celebração mais marcante, como iluminação, experiências gastronômicas e uma identidade visual cuidadosamente planejada.


"Em vez de investir tanto em flores ou em decorações extremamente volumosas, os noivos costumam direcionar mais o orçamento para criar um ambiente aconchegante, com iluminação intimista, gastronomia elaborada e detalhes de papelaria que façam as pessoas se sentirem acolhidas", ressalta Ana.

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