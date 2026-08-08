Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional

Casar no inverno tem conquistado uma nova geração de noivos que busca fugir do tradicional e transformar a celebração em uma experiência que tenha a cara do casal. Mais do que escolher a decoração, o vestido ou o local da festa, a tendência é criar uma identidade própria para cada detalhe do grande dia. Um conceito conhecido como wedding branding, que vem ganhando espaço entre os casais.





"Os casais que escolhem casar no inverno geralmente têm um motivo muito claro para isso. Muitas vezes tem a ver com a história deles, com uma data importante ou simplesmente porque eles se identificam muito mais com essa atmosfera", explica Ana P. Kioshima, CEO e Diretora Criativa do Studio Exageradah.





Durante o inverno, ganha força uma estética inspirada em referências analógicas, ilustrações e detalhes com visual artesanal. Em vez de elementos padronizados, os casais priorizam escolhas que expressam memória, afeto e autenticidade.