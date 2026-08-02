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Dom Pedro II envolvido

ES tem banco que promete casamento; conheça essa e outras histórias

Muito antes dos aplicativos de namoro, lendas e histórias transformaram um banco, uma praça e uma praia em símbolos do amor no Espírito Santo

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 08:27

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

02 ago 2026 às 08:27

Muito antes dos aplicativos de namoro, os capixabas já tinham lugares considerados quase "cupidos" a céu aberto. No Espírito Santo, há um banco que, segundo a lenda, ajuda a garantir casamento, uma praça criada especialmente para celebrar o amor e até uma praia que teria ganhado o nome por causa de um casal apaixonado.

Banco Casamenteiro 

O banco construído para receber Dom Pedro II ganhou outro significado Carlos Palito

O banco casamenteiro fica localizado na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, antiga Vila de Almeida, no município da Serra. A lenda popular conta que, quem se sentar ali, vai garantir um pedido de casamento e o próximo passo é o altar. 


A história começa com a encomenda dos religiosos para a fabricação de um banco para a visita do então imperador do Brasil, Dom Pedro II, no dia 1º de fevereiro de 1860. As "moças casadoiras", jovens que estavam prontas para se casar, colocaram seus melhores vestidos e se sentaram no banco para admirar a comitiva imperial passar. 

A Vila de Almeida, nome do lugar na época, se organizou para criar o banco. Era feito especialmente para as moças casadoiras, que eram as jovens prontas para se casar

Bárbara Dantas Historiadora

Dom Pedro II visitou o ES com o objetivo de inspecionar o desenvolvimento da província

 Arte A Gazeta

Segundo os relatos, os soldados passaram e se apaixonaram, em média, por dez moças que estavam sentadas no lugar. Alguns dias depois, eles voltaram e pediram todas elas em casamento.


Desde então firmou-se a convicção de que o móvel teria a magia de casar as pessoas que se sentassem ali. 

Eu falo para o acompanhante da pessoa que vem ao banco tirar foto para exigir o convite de casamento depois, pois ela vai se casar

Bárbara Dantas Historiadora 

Praça dos Namorados 

A Praça dos Namorados é ideal para passeios ao ar livre por ser amplo e arborizado Carlos Palito

Localizada entre os bairros Praia do Canto e Enseada do Suá, em Vitória, a famosa Praça dos Namorados é conhecida pelo cenário charmoso e é uma das principais áreas de convivência da Capital.


O local foi inaugurado no dia 12 de junho de 1987, Dia dos Namorados, e, para aproveitar que a inauguração seria em uma data comemorativa, Cristina Laranja, esposa do então prefeito Hermes Laranja, sugeriu a ideia. O propósito era existir uma praça que falasse do amor dos namorados. 

O prefeito de Vitória até 1988, Hermes Laranja e a esposa Cristina Laranja
O prefeito de Vitória até 1988, Hermes Laranja e a esposa Cristina Laranja Arte A Gazeta

Praia dos Namorados 

A Praia dos Namorados é conhecida pelas águas calmas e cristalinas BNS Drones

A Praia dos Namorados, no centro de Guarapari, entre a Praia das Castanheiras e a Praia das Virtudes, ficou sendo muito visitada e conhecida internacionalmente durante os anos 1950 a 1970. 


Em uma dessas visitas, um casal de turistas ficou encantado e adorou a região. E assim, eles se apaixonaram naquele lugar. A emoção do amor foi tanta que os dois contaram para todos. 

Todos começaram a se referir como a praia daquele casal de namorados, o nome foi ganhando popularidade e ficou

Sávio Rangel Professor de história

O casal de turistas se apaixonaram na praia  Arte A Gazeta

Com informações do programa Em Movimento, da TV Gazeta

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