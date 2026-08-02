ES tem banco que promete casamento; conheça essa e outras histórias

O banco casamenteiro fica localizado na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, antiga Vila de Almeida, no município da Serra. A lenda popular conta que, quem se sentar ali, vai garantir um pedido de casamento e o próximo passo é o altar.





A história começa com a encomenda dos religiosos para a fabricação de um banco para a visita do então imperador do Brasil, Dom Pedro II, no dia 1º de fevereiro de 1860. As "moças casadoiras", jovens que estavam prontas para se casar, colocaram seus melhores vestidos e se sentaram no banco para admirar a comitiva imperial passar.