Exames ginecológicos: entenda o que são e a importância dos testes

Os testes ginecológicos devem ser feitos a partir do início da vida sexual da mulher, ou aos 25 anos, para o rastreamento de câncer de colo do útero. Já a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos ou previamente a depender dos fatores de risco ou do histórico familiar.





Entretanto, a primeira consulta ginecológica pode acontecer bem antes, como na adolescência, para orientação e educação em saúde. A frequência com que cada análise deve ser feita, na maioria das vezes, ocorre de forma anual, mas isso depende do bem-estar da mulher e de sua necessidade.





Laura Rodrigues ressalta que a prevalência das rotinas de prevenção se dá entre mulheres que têm maior acesso à informação e aos serviços de saúde. As pacientes que menos procuram pelas consultas, são, segundo a médica, aquelas que não têm sintomas e deixam a prevenção em segundo plano, ou enfrentam dificuldades de acesso ao atendimento.





A ginecologista Priscila comenta que as mulheres que mais se preocupam com exames são as que têm casos de doenças na família ou em pessoas próximas. A profissional ressalta que a nova geração de meninas está mais interessada em conhecer os exames e se cuidar, e elogia a mentalidade desse público mais jovem.