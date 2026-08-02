Mais de mil músicos participam de concurso nacional de bandas e fanfarras na Serra

A Serra será palco de um dos maiores encontros de bandas e fanfarras do Espírito Santo no dia 15 de agosto. A quinta edição do FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras vai reunir mais de mil músicos, maestros, coreógrafos, balizadores e integrantes de corporações musicais de diferentes estados brasileiros em uma programação gratuita aberta ao público.





O evento será realizado a partir das 9 horas, no bairro José de Anchieta, e contará com apresentações que unem música, precisão, criatividade e performance. Além de promover o intercâmbio entre grupos de várias regiões do país, o festival também busca fortalecer uma tradição presente em escolas e comunidades brasileiras.





Promovido pela Banda Marcial Manoel Carlos de Miranda (BMCM), o concurso coloca o município como um dos principais polos capixabas de incentivo às bandas e fanfarras.





Segundo o coordenador da BMCM, Jefferson Pereira de Souza, a expectativa é de recorde de participantes.