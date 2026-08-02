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Festival

Mais de mil músicos participam de concurso nacional de bandas e fanfarras na Serra

Festival reúne corporações de diferentes estados em um dia de apresentações gratuitas que valorizam música, tradição e performance
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 09:00

Quinta edição do FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras
Quinta edição do FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras Lidia Gava

A Serra será palco de um dos maiores encontros de bandas e fanfarras do Espírito Santo no dia 15 de agosto. A quinta edição do FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras vai reunir mais de mil músicos, maestros, coreógrafos, balizadores e integrantes de corporações musicais de diferentes estados brasileiros em uma programação gratuita aberta ao público.


O evento será realizado a partir das 9 horas, no bairro José de Anchieta, e contará com apresentações que unem música, precisão, criatividade e performance. Além de promover o intercâmbio entre grupos de várias regiões do país, o festival também busca fortalecer uma tradição presente em escolas e comunidades brasileiras.


Promovido pela Banda Marcial Manoel Carlos de Miranda (BMCM), o concurso coloca o município como um dos principais polos capixabas de incentivo às bandas e fanfarras.


Segundo o coordenador da BMCM, Jefferson Pereira de Souza, a expectativa é de recorde de participantes.

Já ultrapassamos a marca de mil componentes inscritos, sem contar toda a equipe de organização e apoio. Será um grande encontro da cultura musical, reunindo talento, disciplina e integração entre as corporações


Disputas em cinco categorias

As corporações disputarão o título em cinco categorias técnicas: Percussão com Instrumentos Melódicos, Percussão Sinfônica, Banda Marcial, Banda de Concerto e Banda Musical de Marcha.


Durante o festival, os jurados também avaliarão diferentes quesitos técnicos, como Corpo Musical, Pelotão Nobre, Corpo Coreográfico, Baliza, Balizador, Comandante Mor e Regente/Maestro, reconhecendo tanto o desempenho coletivo quanto as apresentações individuais.

Mais de mil músicos participam de concurso nacional de bandas e fanfarras na Serra
Mais de mil músicos participam de concurso nacional de bandas e fanfarras na Serra Lidia Gava

Ao final da competição, os três primeiros colocados de cada categoria e quesito receberão premiação. Também serão conhecidos os Campeões Gerais, definidos pelas maiores pontuações obtidas ao longo do concurso.

De acordo com a organização, o FESTCOBANFS tem como proposta incentivar a formação artística de crianças e jovens por meio da música. As bandas e fanfarras são reconhecidas por seu papel na educação musical, na inclusão social e na preservação de uma manifestação cultural que atravessa gerações.

Serviço

V FESTCOBANFS – Festival e Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras

Data: 15 de agosto
Horário: A partir das 9h
Local: Rua Santa Luzia, bairro José de Anchieta, Serra
Entrada: Gratuita

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