Filme sobre o Ticumbi estreia em Conceição da Barra e destaca tradição quilombola do ES

A tradição do Ticumbi, uma das mais importantes manifestações culturais do Espírito Santo, ganha as telonas com a estreia do documentário "TICUMBI", marcada para a próxima sexta-feira (31), às 18h30, na praça principal de Conceição da Barra. A exibição integra a programação do Festival POCAR e será gratuita.
Com 50 minutos de duração, o telefilme foi dirigido por Apoena Medeiros e produzido pela 55 com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), geridos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Conhecido popularmente como Baile de Congo de São Benedito, o Ticumbi é uma manifestação cultural de origem africana preservada exclusivamente no norte capixaba. O documentário apresenta essa tradição como um patrimônio vivo da comunidade quilombola do Sapê do Norte, destacando sua importância para a preservação da memória, da identidade e do território.
A narrativa tem como ponto de partida os cadernos deixados por Mestre Terto, uma das principais referências do Ticumbi de São Benedito de Conceição da Barra. Nos registros, ele reuniu versos, acontecimentos e ensinamentos que atravessaram gerações e hoje ajudam a contar a história da comunidade.
"O documentário mostra que o Ticumbi vai além da expressão artística ou religiosa. Ele representa um sistema de transmissão de conhecimentos, fortalecimento de vínculos e afirmação da identidade quilombola", destaca a produção.
O diretor Apoena Medeiros possui uma ligação direta com o universo retratado no filme. Filho e vassalo do Ticumbi, ele cresceu acompanhando a manifestação e manteve uma relação próxima com Mestre Terto, o que possibilitou acesso a um acervo de imagens e registros exclusivos utilizados na produção.
As gravações foram realizadas em diferentes locais de Conceição da Barra, entre eles as comunidades quilombolas de São Domingos e Linharinho, a Comunidade Porto de São Benedito, as margens do Rio Cricaré, a Galeria de Arte Casa da Barra e o bairro Santana.
Além de Apoena Medeiros, a equipe reúne o produtor Gustavo Moraes, que também atuou como consultor do projeto e possui experiência em documentários, e a produtora Leandra Moreira, responsável por articular a realização do filme junto a uma equipe que já desenvolve projetos voltados à valorização da história e da cultura capixaba.
Ao acompanhar os versos, cantos e embaixadas do Ticumbi, o documentário apresenta a manifestação como um símbolo de resistência da população quilombola do Sapê do Norte diante das transformações históricas vividas pela região.
Segundo os realizadores, o filme surge em um momento em que a preservação da memória e do território se torna cada vez mais urgente. Ao registrar uma tradição existente apenas no norte do Espírito Santo, a produção busca ampliar a visibilidade da cultura quilombola e contribuir para sua valorização.
Estreia do documentário "TICUMBI"
Data: 31 de julho
Horário: 18h30
Local: Praça principal de Conceição da Barra
Evento: Festival POCAR
Entrada: Gratuita