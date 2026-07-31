Filme sobre o Ticumbi estreia em Conceição da Barra e destaca tradição quilombola do ES

A tradição do Ticumbi, uma das mais importantes manifestações culturais do Espírito Santo, ganha as telonas com a estreia do documentário "TICUMBI", marcada para a próxima sexta-feira (31), às 18h30, na praça principal de Conceição da Barra. A exibição integra a programação do Festival POCAR e será gratuita.





Com 50 minutos de duração, o telefilme foi dirigido por Apoena Medeiros e produzido pela 55 com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), geridos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).





Conhecido popularmente como Baile de Congo de São Benedito, o Ticumbi é uma manifestação cultural de origem africana preservada exclusivamente no norte capixaba. O documentário apresenta essa tradição como um patrimônio vivo da comunidade quilombola do Sapê do Norte, destacando sua importância para a preservação da memória, da identidade e do território.