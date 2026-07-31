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Confiante

Após fratura no braço, piloto capixaba confirma retorno à Copa Truck em Cuiabá

Piloto da passou por rotina intensa de reabilitação para acelerar no estreante Autódromo Internacional de Mato Grosso no dia 1º de agosto

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 15:51

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 15:51
Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck
Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien está confirmado na 5ª etapa da Copa Truck, que será disputada neste sábado (1º), no Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. A participação acontece menos de um mês após o acidente sofrido em Interlagos, em São Paulo, quando fraturou o braço e precisou passar por uma cirurgia de emergência.


Mesmo em recuperação, o piloto da Vannucci Racing descartou a possibilidade de ficar fora da etapa e intensificou o tratamento para retornar às pistas. Segundo Cibien, a rotina tem sido dedicada à reabilitação física para recuperar os movimentos do braço.


"O processo é lento. Estou todos os dias fazendo fisioterapia e terapia ocupacional para ganhar mobilidade para a etapa de Cuiabá", afirmou. Questionado sobre as condições de disputar a prova, o capixaba foi direto: "Vamos de qualquer jeito, 100% ou não".


Além de marcar o retorno de Cibien após a lesão, a etapa será histórica para a categoria. Será a primeira vez que a Copa Truck correrá no Autódromo Internacional de Mato Grosso, inaugurado em 2025, e também a primeira corrida noturna da temporada.


O piloto acredita que o formato pode favorecer seu desempenho. Em 2025, ele venceu a única corrida noturna já realizada pela Copa Truck e também possui bom retrospecto em provas disputadas sob iluminação artificial. "Nosso retrospecto em corridas noturnas é bom tanto na Copa Truck, com a vitória na única corrida noturna da história da categoria em 2025, quanto em outras corridas como a Mil Milhas", destacou.


A programação da etapa inclui treinos livres e classificatórios na sexta-feira (31). As duas corridas serão disputadas no sábado, com largadas às 20h40 e 21h13 (horário de Brasília). A transmissão será feita pela Band, SporTV3 e pelos canais oficiais da Copa Truck no YouTube.

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