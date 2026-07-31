Após fratura no braço, piloto capixaba confirma retorno à Copa Truck em Cuiabá

O piloto capixaba Hugo Cibien está confirmado na 5ª etapa da Copa Truck, que será disputada neste sábado (1º), no Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. A participação acontece menos de um mês após o acidente sofrido em Interlagos, em São Paulo, quando fraturou o braço e precisou passar por uma cirurgia de emergência.
Mesmo em recuperação, o piloto da Vannucci Racing descartou a possibilidade de ficar fora da etapa e intensificou o tratamento para retornar às pistas. Segundo Cibien, a rotina tem sido dedicada à reabilitação física para recuperar os movimentos do braço.
"O processo é lento. Estou todos os dias fazendo fisioterapia e terapia ocupacional para ganhar mobilidade para a etapa de Cuiabá", afirmou. Questionado sobre as condições de disputar a prova, o capixaba foi direto: "Vamos de qualquer jeito, 100% ou não".
Além de marcar o retorno de Cibien após a lesão, a etapa será histórica para a categoria. Será a primeira vez que a Copa Truck correrá no Autódromo Internacional de Mato Grosso, inaugurado em 2025, e também a primeira corrida noturna da temporada.
O piloto acredita que o formato pode favorecer seu desempenho. Em 2025, ele venceu a única corrida noturna já realizada pela Copa Truck e também possui bom retrospecto em provas disputadas sob iluminação artificial. "Nosso retrospecto em corridas noturnas é bom tanto na Copa Truck, com a vitória na única corrida noturna da história da categoria em 2025, quanto em outras corridas como a Mil Milhas", destacou.
A programação da etapa inclui treinos livres e classificatórios na sexta-feira (31). As duas corridas serão disputadas no sábado, com largadas às 20h40 e 21h13 (horário de Brasília). A transmissão será feita pela Band, SporTV3 e pelos canais oficiais da Copa Truck no YouTube.