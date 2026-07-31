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Aracruz

Cinematoka: primeira mostra de cinema indígena do ES abre inscrições

Festival será realizado na Aldeia Tematika, em Aracruz, e está com inscrições abertas para curtas-metragens dirigidos ou produzidos por profissionais indígenas
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 11:40

Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo
Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo Crédito: Márcia Almeida

O Espírito Santo vai receber, entre os dias 13 e 15 de novembro, a primeira edição do Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural. Realizado na Aldeia Tematika, em Santa Cruz, Aracruz, o evento reunirá produções audiovisuais de realizadores indígenas de diferentes regiões do Brasil e propõe o cinema como uma ferramenta de valorização das narrativas, culturas e saberes dos povos originários.


As inscrições para a mostra já estão abertas e seguem até 15 de agosto, por meio de formulário disponível na página oficial do Cinematoka no Instagram. Podem participar curtas-metragens de até 21 minutos, concluídos a partir de 2024, em qualquer gênero audiovisual, como ficção, documentário, animação, videoarte e experimental. As obras devem ser dirigidas ou produzidas por profissionais indígenas que atuam no setor audiovisual. A participação é gratuita.


Além da mostra competitiva, o Cinematoka contará com uma programação voltada à vivência étnico-cultural. O público poderá participar de oficinas, atividades de grafismo, exposições de artesanato, práticas de benzimento e outras experiências que aproximam os visitantes dos conhecimentos e das tradições dos povos indígenas. A proposta é promover o intercâmbio entre diferentes comunidades, fortalecer a produção audiovisual indígena e ampliar o diálogo sobre a diversidade cultural brasileira.

Cinematoka, na Aldeia Tematika, em Santa Cruz, Aracruz
Cinematoka, na Aldeia Tematika, em Santa Cruz, Aracruz Crédito: Márcia Almeida
Seleção

A seleção será feita por uma comissão formada por profissionais do setor audiovisual, que avaliará critérios como qualidade artística, originalidade, técnica e potencial de comunicação. As produções concorrerão a premiações concedidas pelo júri técnico e pelo público.


Os filmes selecionados serão transmitidos de forma presencial na Aldeia Tematika e também integrarão uma mostra on-line, disponível na plataforma digital do festival, por 30 dias. 

Serviço

Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo

Inscrições: até 15 de agosto

Quem pode participar: realizadores indígenas com curtas-metragens de até 21 minutos, finalizados a partir de 2024

Evento: 13 a 15 de novembro de 2026

Local: Aldeia Tematika – Santa Cruz, Aracruz 

Informações e regulamento: Instagram @cinematoka


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