Cinematoka: primeira mostra de cinema indígena do ES abre inscrições

O Espírito Santo vai receber, entre os dias 13 e 15 de novembro, a primeira edição do Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural. Realizado na Aldeia Tematika, em Santa Cruz, Aracruz, o evento reunirá produções audiovisuais de realizadores indígenas de diferentes regiões do Brasil e propõe o cinema como uma ferramenta de valorização das narrativas, culturas e saberes dos povos originários.





As inscrições para a mostra já estão abertas e seguem até 15 de agosto, por meio de formulário disponível na página oficial do Cinematoka no Instagram. Podem participar curtas-metragens de até 21 minutos, concluídos a partir de 2024, em qualquer gênero audiovisual, como ficção, documentário, animação, videoarte e experimental. As obras devem ser dirigidas ou produzidas por profissionais indígenas que atuam no setor audiovisual. A participação é gratuita.





Além da mostra competitiva, o Cinematoka contará com uma programação voltada à vivência étnico-cultural. O público poderá participar de oficinas, atividades de grafismo, exposições de artesanato, práticas de benzimento e outras experiências que aproximam os visitantes dos conhecimentos e das tradições dos povos indígenas. A proposta é promover o intercâmbio entre diferentes comunidades, fortalecer a produção audiovisual indígena e ampliar o diálogo sobre a diversidade cultural brasileira.