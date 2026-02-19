Projeto Abá Sepiákatu realiza formação audiovisual para população indígena no ES

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:50
Estão abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para as oficinas formativas do projeto Abá Sepiákatu - Mostra Visual Indígena. O objetivo é formar jovens e adultos das aldeias indígenas de Aracruz, que irão produzir três curtas-metragens para serem exibidos na Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que acontece em março.
Cada oficina oferece 15 vagas e o preenchimento delas seguirá a ordem de inscrição. Serão lecionados conteúdos sobre Introdução ao Audiovisual, com foco em linguagem e território; Produção e Direção; e Edição e Finalização de Curtas-Metragens. Entre os professores está o cineasta tupinikim T-Kauê.
Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível neste link. Em caso de alta demanda, poderá haver lista de espera ou redirecionamento para outras oficinas do projeto. As atividades iniciam no dia 5 de março.
