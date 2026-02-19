Em Aracruz

Projeto Abá Sepiákatu realiza formação audiovisual para população indígena no ES

Produções serão exibidas durante a Teia Nacional dos Pontos de Cultura. Atividades iniciam dia 5 de março

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:50

O objetivo é formar jovens e adultos das aldeias indígenas de Aracruz Crédito: Acervo Pessoal/ Thiago Mateus

Estão abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para as oficinas formativas do projeto Abá Sepiákatu - Mostra Visual Indígena. O objetivo é formar jovens e adultos das aldeias indígenas de Aracruz, que irão produzir três curtas-metragens para serem exibidos na Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que acontece em março.

Cada oficina oferece 15 vagas e o preenchimento delas seguirá a ordem de inscrição. Serão lecionados conteúdos sobre Introdução ao Audiovisual, com foco em linguagem e território; Produção e Direção; e Edição e Finalização de Curtas-Metragens. Entre os professores está o cineasta tupinikim T-Kauê.

Projeto irá culminar na produção de curtas-metragens realizados pelos próprios participantes Crédito: Acervo Pessoal/ Thiago Mateus

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível neste link. Em caso de alta demanda, poderá haver lista de espera ou redirecionamento para outras oficinas do projeto. As atividades iniciam no dia 5 de março.

