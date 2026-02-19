Teatro

Peça com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho no ES é adiada; veja novas datas

"Gostava Mais dos Pais" seria encenada de 6 a 8 de março em Vitória, mas Lúcio sofreu uma lesão no pé. É possível pedir reembolso

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:18

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho encenam "Gostava Mais dos Pais" Crédito: Francio de Holanda

A peça teatral "Gostava Mais dos Pais", estrelada por Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, seria encenada pela primeira vez no Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de março, mas precisou ser adiada. O motivo da mudança de datas foi um pequeno acidente sofrido por Lúcio Mauro Filho, que resultou em uma fratura no pé.

O ator está bem, mas precisará passar por um período de recuperação antes de retornar aos palcos. Logo, as apresentações agendadas em Vitória, no Teatro Universitário da Ufes, foram remarcadas para os dias 10, 11 e 12 de abril.

Os ingressos adquiridos anteriormente para a peça permanecem válidos para as novas datas, mas quem não puder comparecer e optar pelo reembolso pode solicitá-lo por meio deste link do Sympla ou respondendo ao email que foi enviado pela plataforma. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais da peça.

Sobre a peça

O espetáculo "Gostava Mais dos Pais" é uma homenagem aos humoristas e pais dos protagonistas, Chico Anysio e Lúcio Mauro, com esquetes autobiográficas e humor sobre tempo e legado.

No palco, Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho interpretam múltiplas versões de si em situações do cotidiano, em uma celebração à amizade de longa data entre os atores.

Com gargalhadas e momentos de afeto, o espetáculo mostra que a vida dos “herdeiros” da fama tem, como qualquer outra, seus sabores e dores, e que rir disso tudo pode ser libertador.

Confira a seguir o comunicado oficial da produção sobre o adiamento das apresentações.

"GOSTAVA MAIS DOS PAIS"

Peça teatral com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho

Novas datas: 10, 11 e 12 de abril de 2026

Local: Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 500, Campus de Goiabeiras, Vitória

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda pela plataforma Sympla

Mais informações: @gostavamaisdospais.

