"Hall of Fame": evento celebra os 8 anos do fenômeno Stray Kids em Vila Velha

Evento contará com uma experiência de red carpet, covers, jogos, oficinas e muito mais. Entrada custa a partir de R$ 35

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:46

Stray Kids também dominou as bilheterias dos cinemas nos Estados Unidos com o filme “The dominATE Experience Crédito: JYP Entertainment

O fenômeno cultural do K-pop segue mobilizando a juventude capixaba e ganha um novo capítulo no Espírito Santo. No dia 21 de março, o Boulevard Shopping, em Vila Velha, recebe o Stay Day – Hall of Fame, evento que celebra os oito anos de carreira do grupo sul-coreano Stray Kids, que comemora aniversário oficialmente em 25 de março.

A programação promete reunir fãs do grupo em uma comemoração antecipada que mistura música, dança, cultura pop e experiências interativas. O encontro reforça ainda o alcance global do Stray Kids, que se consolidou como um dos maiores nomes da música internacional após quebrar recordes de público no Brasil em 2025, com apresentações em estádios que reuniram mais de 175 mil pessoas, além da confirmação como headliner do Rock in Rio 2026.

Com o tema “Galeria da Fama”, o evento contará com uma experiência de red carpet inspirada em grandes premiações, oferecendo cenários instagramáveis para registros dos fãs. No palco, grupos covers locais apresentam sucessos do Stray Kids, além do tradicional Random Play Dance, desafio coletivo em que o público dança coreografias famosas de forma espontânea.

A programação inclui ainda jogos temáticos para todas as idades, oficina criativa, lojinhas com produtos feitos por fãs e opções de gastronomia coreana. Os ingressos custam a partir de R$ 35, à venda pelo sympla.

Serviço

Quando: 21 de março (sábado)

Horário: das 13h às 20h

Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Entrada: a partir de R$ 35, pelo sympla

