7 receitas de salada detox para o pós-Carnaval

Salada detox de quinoa Crédito: Imagem: Megan Betteridge | Shutterstock
O Carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, exageros gastronômicos. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias. Por isso, confira 7 receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para ajudar a desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.
1. Salada detox de quinoa
Ingredientes
2 xícaras de chá de quinoa cozida
Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos
1 pepino cortado em cubos
1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
1 tomate sem sementes e cortado em cubos
1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
Suco de 1 limão
1 colher de sopa de azeite de oliva
Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a quinoa, a polpa de abacate, o pepino, o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde e misture delicadamente. Regue com suco de limão e azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
2. Salada detox de acelga com cenoura
Ingredientes
2 folhas de acelga fatiadas
5 folhas de alface-crespa fatiadas
1 xícara de chá de cenouraralada
1 dente de alho descascado e ralado
Suco de 1/2 limão
Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a alface-crespa, as folhas de acelga, a cenoura e o alho e misture delicadamente. Tempere com suco de limão e sal. Sirva em seguida.
3. Salada detox de repolho com abacaxi
Ingredientes
1 repolho branco fatiado
1 repolho roxo fatiado
1 abacaxi descascado e cortado em cubos
1 xícara de chá de uva-passa
340 g de iogurte natural
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque os repolhos, o abacaxi, a uva-passa e o iogurte natural e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada detox com frango Crédito: Imagem: Sea Wave | Shutterstock
4. Salada detox com frango
Ingredientes
1 peito de frango grelhado e cortado em tiras
1 xícara de chá de folhas de espinafre
1 xícara de chá de folhas de alface-crespa
5 tomates-cereja cortados em meia-lua
Polpa de 1 abacate
Sementes de gergelim e suco de limão a gosto
1 xícara de chá de folhas de repolho roxo fatiadas
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, de alface-crespa e de repolho roxo e os tomates-cereja. Adicione o frango grelhado e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.
5. Salada detox de folhas e frutas
Ingredientes
Folhas de 1 maço de alface-crespa
1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em rodelas
Gomos de 1 laranja
1 pera cortada em meia-lua
1/2 xícara de chá de nozes torradas
1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
Suco de 1 limão
1 colher de sopa de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-crespa, a beterraba, os gomos de laranja, a pera e as folhas de rúcula. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite de oliva. Salpique com as nozes e sirva em seguida.
Salada detox com morango e beterraba Crédito: Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
6. Salada detox com morango e beterraba
Ingredientes
1 xícara de folhas verdes (broto de agrião, rúcula, espinafre baby e endro)
1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em cubos
6 morangos fatiados
Polpa de 1/2 abacate cortada em fatias
Gomos de 1/2 laranja
1 colher de sopa de gergelim branco
1 colher de sopa de amêndoas picadas
Suco de 1 limão
Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas, a beterraba, os morangos, o abacate e os gomos de laranja e misture. Tempere com suco de limão e sal. Finalize com o gergelim branco e as amêndoas. Sirva em seguida.
7. Salada detox de couve com maçã
Ingredientes
1 folha de couve fatiada
1 xícara de chá de folhas de rúcula
1 maçã sem sementes e cortada em tiras
1 colher de sopa de nozes picadas
Suco de 1/2 limão
Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a couve e o suco de limão e misture. Adicione as folhas de rúcula, a maçã e as nozes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite de oliva. Sirva em seguida.
