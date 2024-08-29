Jungkook no ES? Outdoor na Terceira Ponte parabeniza astro do kpop

Fãs capixabas de K-pop colocaram um outdoor parabenizando o cantor Jungkook Crédito: Ângelo Parrella

Quem passar pela Terceira Ponte , no sentido Vila Velha x Vitória, verá uma cena curiosa. Um outdoor com frases em inglês está chamando atenção dos motoristas capixabas. O motivo? Parabenizar o cantor coreano Jungkook. O artista de k-pop da banda BTS completa 27 anos no próximo domingo (1).

“Feliz Aniversário Jung Kook. Nós te amamos e sentimos sua falta. Fique seguro. Nós não vamos mudar. Sua Army (como os fãs da banda são chamados)”, diz o anúncio traduzido para o português.

O anúncio em um dos pontos mais movimentados da Grande Vitória ainda contava com duas fotos do cantor coreano. Mas quem colocou a mensagem aos pés do Convento da Penha? Segundo apurações de HZ, a responsável é a dona do perfil @flbarbieri79new, que prefere manter seu nome no anonimato.

Quando é aniversário de um dos meninos, existem demonstrações de carinho por todo canto do mundo e resolvi fazer aqui também. Das duas opções que eu tinha, achei que teria mais visibilidade. Vai que chega até ele. Muitas fãs estão fotografando

QUEM É JUNGKOOK

Jeon Jungkook, conhecido artisticamente como Jungkook, é um cantor, dançarino e compositor sul-coreano nascido em 1º de setembro de 1997. Ele é um dos membros mais jovens do grupo de K-pop BTS, onde ocupa o papel de vocalista principal e é conhecido por suas habilidades de canto, dança e presença de palco carismática.

O cantor Jungkook, do BTS Crédito: Reprodução/Instagram/@bts.bighitofficial