Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Jungkook no ES? Outdoor na Terceira Ponte parabeniza astro do kpop
K-pop

Jungkook no ES? Outdoor na Terceira Ponte parabeniza astro do kpop

Mensagem de parabéns para o cantor Jungkook está chamando atenção de quem passa no local no sentido Vila Velha x Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 15:12

Fãs capixabas de K-pop colocaram um outdoor parabenizando o cantor Jungkook
Fãs capixabas de K-pop colocaram um outdoor parabenizando o cantor Jungkook Crédito: Ângelo Parrella
Quem passar pela Terceira Ponte, no sentido Vila Velha x Vitória, verá uma cena curiosa. Um outdoor com frases em inglês está chamando atenção dos motoristas capixabas. O motivo? Parabenizar o cantor coreano Jungkook. O artista de k-pop da banda BTS completa 27 anos no próximo domingo (1).
“Feliz Aniversário Jung Kook. Nós te amamos e sentimos sua falta. Fique seguro. Nós não vamos mudar. Sua Army (como os fãs da banda são chamados)”, diz o anúncio traduzido para o português.
O anúncio em um dos pontos mais movimentados da Grande Vitória ainda contava com duas fotos do cantor coreano. Mas quem colocou a mensagem aos pés do Convento da Penha? Segundo apurações de HZ, a responsável é a dona do perfil @flbarbieri79new, que prefere manter seu nome no anonimato.
Quando é aniversário de um dos meninos, existem demonstrações de carinho por todo canto do mundo e resolvi fazer aqui também. Das duas opções que eu tinha, achei que teria mais visibilidade. Vai que chega até ele. Muitas fãs estão fotografando

QUEM É JUNGKOOK

Jeon Jungkook, conhecido artisticamente como Jungkook, é um cantor, dançarino e compositor sul-coreano nascido em 1º de setembro de 1997. Ele é um dos membros mais jovens do grupo de K-pop BTS, onde ocupa o papel de vocalista principal e é conhecido por suas habilidades de canto, dança e presença de palco carismática.
O cantor Jungkook, do BTS
O cantor Jungkook, do BTS Crédito: Reprodução/Instagram/@bts.bighitofficial
Desde a sua estreia com o BTS em 2013, Jungkook tem sido um dos pilares do grupo, contribuindo significativamente para o sucesso global do grupo e ganhando uma grande base de fãs ao redor do mundo.

Veja Também

Fãs de Moonbin fazem evento em homenagem ao astro de k-pop, morto aos 25 anos, em SP

BTS compartilha primeiro teaser do documentário sobre Suga, produzido pela Disney

Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coreia do sul Cultura Música Terceira Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados