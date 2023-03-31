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BTS compartilha primeiro teaser do documentário sobre Suga, produzido pela Disney

O grupo está em momentaneamente em pausa e deve retornar somente em 2025
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2023 às 08:44

Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia
Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia Crédito: Reuters/Folhapress
O perfil oficial do BTS compartilhou nesta quinta-feira, 30, o primeiro teaser do documentário que a Disney+ irá produzir com um de seus integrantes, Suga. Intitulado SUGA: Road To D-DAY, a produção irá mostrar várias cidades que o cantor já se apresentou.
Em uma pausa na carreira para que os integrantes possam cumprir deveres com o exército, o grupo deve retornar somente em 2025, quando todos os sete já tiverem cumprido as obrigações militares.
Jin já está no exército e segue com deveres militares. RM lançou em dezembro de 2022 o álbum "Indigo". J-Hope trabalha em seu novo disco solo "Jack in The Box" e lançou um documentário "J-Hope in The Box" também pela Disney+ em fevereiro deste ano. Jimin trabalhou com Taeyang no single "Vibe". Jungkook, Suga e V também devem divulgar projetos autorais ainda em 2023.
Nas redes sociais os fãs do grupo estão muito felizes e animados com a notícia. "Vencemos! Mal podemos esperar por esse documentário. Estoque de lenços e surtos preparados desde já!", disse um perfil.
"Eu sabia que você não ia ficar de fora, Di. Obrigada por isso", comentou outro.

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