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Pagar dívida

Justiça penhora dízimos de fiéis da igreja do pastor Valdemiro Santiago

O valor será usado para pagar dívida de R$ 70 mil em honorários a um advogado que representou uma professora em outra causa contra a instituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2023 às 17:07

Valdemiro Santiago
Valdemiro Santiago: fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus Crédito: Reprodução @apvaldemirooficial
A Justiça de São Paulo determinou a penhora dos dízimos doados por fiéis à Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo pastor Valdemiro Santiago. O valor será usado para pagar dívida de R$ 70 mil em honorários a um advogado que representou uma professora em outra causa contra a instituição.
De acordo com as informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, a decisão foi tomada pelo juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares e tem origem em um processo no qual a igreja foi condenada a pagar uma dívida calculada hoje em cerca de R$ 881 mil em aluguéis não pagos, valor que inclui multa, juros e correção monetária. O juiz determinou a penhora de 10% sobre os dízimos dos fiéis. 
De acordo com o jornalista, um imóvel, em Ubatuba, no litoral paulista, foi alugado em 2009 de uma professora a fim de que no local funcionasse um templo da instituição. Em outubro de 2017, no entanto, a igreja parou de fazer os pagamentos acertados.
Na defesa apresentada à Justiça, a Mundial não negou a dívida, mas afirmou ser uma organização religiosa sem fins lucrativos, que se mantém exclusivamente por meio de dízimos e doações. Disse que seu "caixa é volátil por natureza, uma vez que os dízimos e contribuições seguem a liberalidade dos fiéis, sendo de natureza voluntária e esporádica."
Todos os dízimos recebidos, sejam em espécie ou por meio de arrecadação eletrônica, serão penhorados - mesmo que doados durante os cultos. A Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada em Sorocaba em 1998 por Valdemiro Santiago - conhecido como apóstolo Valdemiro. 

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