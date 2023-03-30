Chega ao fim casamento de Tâmara e Projota Crédito: Instagram/@projota

O casamento do cantor Projota com a influenciadora Tâmara Contro chegou ao fim. A informação foi divulgada pela própria Tâmara nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), ao responder uma pergunta de um seguidor.

Através de uma caixinha de perguntas, um internauta questionou se os dois estariam separados e a influenciadora respondeu que sim, mas que não falaria mais detalhes.

"Você e o Tiago estão separados? Sei que nos últimos dias estou sentindo uma vibe estranha entre vocês", perguntou.

"Sim. Mas, como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", respondeu.

Até a publicação deste material, Projota não se pronunciou.