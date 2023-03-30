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Entrevista

Jeremy Renner chora ao falar sobre acidente e diz que está 'repleto de amor e titânio'

Em entrevista concedida à ABC, ator relembrou o acidente que quase o matou; Conversa vai ao ar no dia 6 de abril
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 30 de Março de 2023 às 08:55

Jeremy Renner publica foto no hospital após grave acidente
Jeremy Renner publica foto no hospital após grave acidente Crédito: Instagram/@jeremyrenner
O ator Jeremy Renner falou pela primeira vez sobre o acidente que quase o matou no início deste ano. Ele se feriu enquanto tentava desviar do sobrinho ao pilotar uma máquina de limpar neve perto de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em trechos da entrevista concedida à rede de televisão ABC, o Gavião Arqueiro da franquia Os Vingadores se emocionou ao lembrar do episódio. "Eu perdi pele e ossos, mas fui recarregado e agora estou repleto de amor e titânio", brincou o astro.
A entrevista completa será exibida no dia 6 de abril. Durante a conversa com a jornalista Diane Sawyer, ele chorou quando lembrou que, impossibilitado de se comunicar, usou a língua de sinais para pedir desculpas à família.
A jornalista lista os ossos quebrados do astro e classifica o acidente como "assustador". Ela também o questiona sobre o que o astro se lembra do acidente. "Eu estava acordado durante o tempo todo", afirmou Renner. "Eu ficava pensando como meu corpo ficaria depois disso: 'Eu vou ser só uma coluna e um cérebro, como um experimento científico?'."
"Mas eu escolhi sobreviver. Aquilo não poderia me matar, de jeito nenhum", relembra o ator, que em seguida é questionado sobre se consegue ver um rosto novo no espelho. "Não. Vejo um homem de sorte", completa. Confira o trecho disponibilizado abaixo.

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