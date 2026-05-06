Samu foi acionado a cada meia hora no ES para socorrer acidente de trânsito

Em um intervalo de 15 meses — entre janeiro de 2025 e março deste ano —, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) foi acionado para um acidente de trânsito a cada meia hora nas estradas do Espírito Santo. Foram 22.866 ocorrências no período.





Os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicam que, apenas no ano de 2025, as equipes prestaram socorro a 18.574 chamados. E em quase 69% dos casos as vítimas permaneceram no hospital, em mais de 12 mil internações — 35 por dia.





Uma parcela expressiva envolve motociclistas. Uma situação que vem crescendo desde 2023, quando o Estado registrou 2.893 internações, número que praticamente dobrou ao saltar para 5.306 em 2024 e manter a tendência de alta no último ano (5.503).





Além das motos, a sinalização é de aumento no atendimento a ciclistas e condutores de bicicletas elétricas.





Vale destacar que desde 2024 o Estado vem registrando um número crescente de mortes nas estradas, somando cerca de dois mil óbitos até o final do ano passado. Nos quatro primeiros meses deste ano foram 314 fatalidades.





E só em quatro dias de maio ocorreram outras onze, no mês voltado às ações contra a violência no trânsito, segundo informações do Observatório da Segurança Pública.





Traumas graves





O impacto dos acidentes com motos reflete-se em pacientes com traumas graves, com fratura exposta, de fêmur, que permanecem mais tempo internado e vão demandar um longo período de recuperação.





Alguns poderão permanecer com sequelas, a exemplo de paraplegia e tetraplegia, conforme observa o secretário de Estado da Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos.





E há ainda os reflexos familiares e econômicos, como os afastamentos do trabalho e até casos de invalidez.





“São situações que chamamos de acidentes com causas evitáveis, que mostram a importância do condutor usar os equipamentos de segurança, respeitar as leis, os demais condutores e a vida”, pontua o secretário.





Cenário





De acordo com a Sesa, o serviço de urgência conta com uma base em todos os municípios do Espírito Santo. Dos atendimentos realizados entre janeiro de 2025 a março de 2026, a Região Metropolitana concentrou 55% deles.





Entre as seis cidades que registraram um maior volume de acidentes de trânsito estão:

Serra - 2.670

Vila Velha - 2.404

Vitória - 1.902

Cariacica - 1.749

Cachoeiro de Itapemirim - 1.295

Linhares - 1.238





As ocorrências mais frequentes envolvem colisão entre carro e moto (6.374); queda de motocicleta (5.404); colisão entre duas motos (1.517); e queda de bicicleta (1.329).





Futuro





Para a coluna, o governador Ricardo Ferraço relatou que a situação preocupa o governo e que determinou à direção do Detran que coordene um grupo de estudos em busca de medidas a serem adotadas para reduzir a violência no trânsito, com um olhar para ações educativas, de fiscalização e até a análise viária dos locais com mais acidentes.





Ele atribui o aumento da imprudência e parte das ocorrências de trânsito à dinâmica das plataformas de delivery, com condutores, em sua grande maioria motociclistas e jovens, assumindo riscos por eficiência e performance.





Informou que não descarta convocar os representantes destas plataformas para um diálogo. “Visando aumentar a conscientização e segurança dos trabalhadores”, assinala.



