Recordes no agronegócio capixaba: a segurança jurídica que ainda precisa ser construída

Por fim, o Porto Norte Capixaba, em Linhares, aguarda licenciamento para viabilizar o corredor norte do Estado. A questão que se impõe é se a estrutura jurídica das relações que sustentam essa produção avança com o mesmo rigor.





Ao mesmo tempo, uma parte considerável das relações comerciais do setor opera com instrumentos contratuais aquém da complexidade dos negócios que sustentam. Exemplos são contratos de arrendamento com cláusulas genéricas, vendas futuras de safra sem Cédula de Produto Rural registrada, operações de barter com documentação insuficiente para assegurar a posição do credor.





Essa fragilidade aparece com frequência em operações de grande porte, precisamente porque a confiança acumulada ao longo de anos cria a ilusão de que o contrato bem feito é dispensável e que a negociação “no fio do bigode” é o que mais vale no meio agro.





É nesse ponto que a assessoria jurídica especializada tem papel central, e o argumento mais relevante não é o do litígio, mas o da prevenção. Um contrato de arrendamento bem estruturado elimina as zonas de ambiguidade que são as principais causas de conflito ao final de cada ciclo contratual.