Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

A holding sempre foi apresentada como atalho para pagar menos imposto: organize o patrimônio numa empresa, transfira imóveis e participações, e facilite o inventário. A teoria parece perfeita, e boa parte das empresas no Brasil, especialmente familiares, seguiu o conselho sem muita reflexão. O problema é que o cenário mudou, e quem não atualizou a estrutura está correndo um risco real.





A Receita Federal intensificou a fiscalização sobre estruturas sem substância econômica real, ou seja, a Receita avalia se o ato praticado tem uma justificativa econômica, um motivo negocial real que embase a sua prática, e não algo somente "vazio".





Mudou também a capacidade de detecção: hoje, o cruzamento automatizado de declarações fiscais, registros imobiliários, contratos e movimentações bancárias permite identificar, com precisão, a chamada "holding de papel" — aquela que existe no contrato social, mas não tem vida econômica real.