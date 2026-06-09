Mulheres machistas sustentam o sistema que as oprime

O discurso machista é reproduzido e internalizado como verdade, sendo introjetado no imaginário social e criando um modelo de feminilidade marcado pela ausência de questionamento, resistência e indignação.





O processo de espelhamento da ideologia machista faz parte de uma sofisticada logística consolidada em séculos de manutenção das estruturas de poder que vão se aperfeiçoando e se modificando na medida em que encontram resistência por parte de movimentos emancipatórios como os movimentos feministas.





O processo de aperfeiçoamento das estratégias utilizadas pelo patriarcado para que os privilégios masculinos sejam mantidos e as mulheres continuem na mesma condição de subalternização é tecido por meio de estruturas solidamente enraizadas e institucionalizadas que envolvem o Estado, a igreja e a família.

Essas instituições atuam, seja por meio de discursos, seja por ações, exigindo que as mulheres se restrinjam a seus papeis tradicionais, de mantenedoras do cuidado e da reprodução, abdicando de escolhas pessoais, de desejos, de sonhos de liberdade, de autosatisfação e realização profissional.





A maternidade e o casamento são os únicos desejos legitimados socialmente, por meio dos quais às mulheres é dado o “privilégio” de se sentirem realizadas e completas.

As mesmas mulheres que são oprimidas pelo sistema de alguma forma o validam, reproduzindo as estruturas opressoras e o fazem, muitas vezes, por meio de discursos opressores que humilham, estigmatizam, discriminam e violentam outras mulheres.





O processo de socialização é tão eficaz que as próprias mulheres naturalizam sua opressão e a violência criando ou validando discursos impiedosos e tiranos que se manifestam com violência simbólica, submissão ou normalização de comportamentos opressores.





A submissão feminina pregada nas igrejas e aceita e defendida por muitas mulheres faz parte desse processo altamente eficiente de manutenção de privilégios. A vedação ao uso da palavra nos ofícios religiosos e de ocupação de cargos de liderança, impostos pela maioria das denominações cristãs, demonstra a capacidade de manter o sistema íntegro e operando pelos mesmos mecanismos que há séculos perpetuam o patriarcado, tal qual ele persiste, a despeito dos avanços que foram conquistados pelas mulheres em suas lutas feministas.