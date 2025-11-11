Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Projeto que dificulta aborto legal: criança não é mãe e estuprador não é pai

Os senadores, forjados no mesmo sistema, votarão da mesma forma se não nos mobilizarmos e mostrarmos que estamos atentas e que saberemos como nos organizar politicamente contra aqueles que lutam para perpetuar violências e opressões

Publicado em 11/11/2025 às 03h30


