Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética

Aborto ou estupro: qual cruzada é mais urgente, relevante e ética?

Enquanto o país se mobiliza em torno do debate sobre o aborto, o silêncio diante dos números alarmantes de estupros revela uma sociedade seletiva em sua moral e omissa na proteção das mulheres

Publicado em 21/10/2025 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.