Pontos de contato ou proof points

Quem mexe direta ou indiretamente com a gestão da marca ou das marcas de uma empresa normalmente não tem consciência clara de quantos pontos de contato ela tem com mercado.





O mais habitual é enxergar dois ou três pontos de contato, normalmente os mais salientes e visíveis para todos: a embalagem, a fachada de uma loja, os caminhões, um post na rede social, um folheto e fica por aí.





Há pouco tempo, trabalhando para uma rede de escolas, identificamos junto com nossos clientes cerca de 150 pontos de contato. Desse total, uns 10% recebiam uma atenção devida como se fossem cartões de visita da organização. Os demais eram tratados com relativa displicência, mesmo que não conscientemente, apenas para “cumprir tabela”.





Algo que me lembra de uma frase que minha mãe vivia repetindo, quando eu fazia o que não devia ou fazia errado: “Pois é, Jaime, por fora bela viola, por dentro pão bolorento”.





Vejam um exemplo, relativamente simples, nesta mandala de pontos de contato de uma empresa de tamanho médio. E esse número de pontos de contato na mandala poderia ser desdobrado ainda mais.