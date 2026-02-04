Jaime Troiano
Engenheiro químico e sociólogo, CEO da TroianoBranding. Escreve sobre o papel estratégico das marcas para a economia e a sociedade

"A simplicidade é a suprema sofisticação"

Ao longo de muitos anos, tenho ao meu lado a frase do gênio para me lembrar de que é apenas torturando as informações e mergulhando abaixo da superfície, em um esforço cansativo, movido por inquietude e teimosia, que algo relevante e simples emerge

Vitória
Publicado em 04/02/2026 às 02h30


