Nova Rainha de Bateria da MUG é ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck

Layla Bastos é a nova rainha da Mocidade Unida da Glória Crédito: Atelier Daniel Braga e Equipe

Desde que Fernanda Figueiredo anunciou durante a apresentação da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval 2023 que desfilaria pela última vez à frente da bateria Pura Ousadia, a comunidade do samba está se perguntando: quem ocupará o posto de rainha da atual campeã da folia capixaba?

"HZ", esperto, correu na frente e apresenta a nova soberana da agremiação de Vila Velha: Layla Bastos. A beldade de 36 anos foi escolhida após um concurso interno promovido pela diretoria da Mocidade Unida da Glória.

A morena receberá a faixa e a coroa de Fernanda em uma festa que acontece na quadra da escola, em 8 de abril, num evento batizado Noite das Campeãs do Carnaval, que, como o título sugere, contará com presenças das agremiações MUG, Pega no Samba e Independentes de Eucalipto, vencedoras do Carnaval de Vitória de 2023 nas três divisões.

Voltando a falar da nova rainha, carioquíssima, mas com coração capixaba, Layla - que trabalhou como assistente de palco do antigo "Caldeirão do Huck" há alguns anos - está há quatro anos na escola de Vila Velha, justamente o tempo em que reside no ES. Ela garante que a paixão foi instantânea e recíproca.

"Uma prima do meu marido, ainda quando eu morava no Rio de Janeiro, vivia me dizendo que um dia eu seria destaque da MUG. Logo que pisei pela primeira vez na quadra da escola, o pessoal me viu sambando com toda essa ginga (risos) e me convidou para ser musa. Desfilo há quatro anos nesse posto", relembra, dizendo que (para o espanto da reportagem), nunca teve experiência no mundo do samba, nem quando morava no Rio.

Mas de onde a morena tira tando gingado? "Sempre adorei dançar e sambar. Faço aula de dança de salão, dança do ventre e até pole dance", explica a designer de interiores e administradora, que encanta a todos com sua simpatia e corpo em excelente forma.

Antes que "HZ" perguntasse, Layla foi logo respondendo como mantém o corpão de fazer inveja aos pobres mortais. "Manter a forma física é muito esforço, amigo (risos)! Treino diariamente, até duas vezes por dia. Estou com 36 anos, né? Você sabe como é? Temos que correr atrás...", brinca, acrescentando que também é focada em relação à alimentação.

"Faço jejum intermitente, e evito alguns carboidratos, especialmente o pão. Gosto de ovo e como proteínas, especialmente carne, que adoro, apenas duas vezes na semana. Também uso Whey Protein", explica, dando uma receita que costuma seguir diariamente, especialmente para suprir as necessidades calóricas dos treinos.

"Costumo fazer o Bulletproof Coffee, que é bem simples! Misturo café, uma colher de manteiga ghee (também conhecida como manteiga clarificada), canela e uma colher de óleo de coco. Aumenta a resistência durante as atividades físicas e também estimula a queima de gordura", explica.

FAMÍLIA

Apesar de todo o assédio dos fãs do mundo do samba, Layla Bastos diz que leva uma vida tranquila, especialmente ao lado da família. A bela é casada com o empresário Wdson Melo e tem dois filhos, Alícia, de 8 anos, e Tyson, de 12.

"Ele (o marido) é superparceiro. Várias vezes fica com as crianças enquanto estou ensaiando. Também é tranquilo, não rola ciúme por parte dele. Quando os fãs pedem para tirar foto, normalmente é o Wdson quem tira (risos). Ele só não gosta muito quando estou com um figurino muito ousado", comenta.

Sobre o posto de nova rainha da MUG, Layla Bastos detalha que nunca esperava um dia ocupá-lo. "Fernanda estava há 20 anos na escola e sempre reinando com maestria. Sei que é uma responsabilidade muito grande (substituí-la), mas assumo isso com leveza. Vou dar o meu melhor e fazer a minha parte, sempre com um sorriso no rosto e o orgulho de representar uma escola com uma história tão vitoriosa", complementa.

SAMBAS DIGITALIZADOS

E nem só de nova rainha vive a Mocidade Unida da Glória. O folião capixaba já pode ir se habituando a acessar on-line a discografia completa da agremiação de Vila Velha. A escola disponibilizou - em todas as plataformas de streaming - seus sambas de enredo gravados, incluindo os que fizeram história.

Entre as faixas mais acessadas até o momento, está "A Caminho das Terras do Sol Poente", homenagem a Colatina, escrita por Dudu Nobre e Diego Nicolau, que ajudou a agremiação a levantar o troféu em 2023.

O perfil oficial - já verificado pelo Spotify - registra mais de 650 ouvintes mensais. "A distribuição dos nossos sambas na web mantém viva nossa história e deixa os integrantes e admiradores mais próximos da gente. Além disso, é uma forma de profissionalizar ainda mais nossas ações de comunicação digital", defende Patrick Rocha, diretor de comunicação da MUG.

NOITE DAS CAMPEÃS DO CARNAVAL CAPIXABA 2023