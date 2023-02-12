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Musa do Sambão

Emocionada, Fernanda Figueredo se despede do posto de rainha de bateria da MUG

Após 21 anos de avenida, a musa passou pela última vez no Sambão do Povo à frente dos ritmistas da Pura Ousadia
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 fev 2023 às 05:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 05:58

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Fernanda Figueredo se despede do posto de rainha da bateria Crédito: Fernando Madeira
A passagem da Mocidade Unida da Glória (MUG) pelo Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (12), marcou a despedida de Fernanda Figueredo do posto de rainha de bateria da escola. Muito emocionada, ela saiu da avenida pela última vez de mãos dadas com os ritmistas, todos eles pisando fora da linha amarela com o pé direito.
"Esse é meu último ano. Com muito orgulho, muito amor, muita fé em Deus e agradecimento", comentou, após o desfile. 
Segundo o presidente da agremiação, Robertinho da MUG, Fernanda ficou à frente da bateria Pura Ousadia por 21 anos. Ele anunciou a despedida da rainha ainda na concentração. "Fernanda Figueiredo abrirá as portas para uma nova rainha em 2024", ressaltou.
A MUG vai fazer um concurso para escolher quem será a substituta de Fernanda, que foi muito aplaudida durante todo o desfile da agremiação. 

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