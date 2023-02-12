Emocionada, Fernanda Figueredo se despede do posto de rainha de bateria da MUG

Fernanda Figueredo se despede do posto de rainha da bateria Crédito: Fernando Madeira

A passagem da Mocidade Unida da Glória (MUG) pelo Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (12), marcou a despedida de Fernanda Figueredo do posto de rainha de bateria da escola. Muito emocionada, ela saiu da avenida pela última vez de mãos dadas com os ritmistas, todos eles pisando fora da linha amarela com o pé direito.

"Esse é meu último ano. Com muito orgulho, muito amor, muita fé em Deus e agradecimento", comentou, após o desfile.

Segundo o presidente da agremiação, Robertinho da MUG, Fernanda ficou à frente da bateria Pura Ousadia por 21 anos. Ele anunciou a despedida da rainha ainda na concentração. "Fernanda Figueiredo abrirá as portas para uma nova rainha em 2024", ressaltou.