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Primeira a desfilar

Unidos da Piedade faz desfile cheio de emoção, mas extrapola tempo

Agremiação falou da relação da comunidade com São Benedito e trouxe carro que apresentava o berço do samba, o Morro da Fonte Grande; problemas levaram a agremiação a passar quase 5 minutos a mais do limite permitido
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

11 fev 2023 às 22:07

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 22:07

Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva
Unidos da Piedade abriu os desfiles do Grupo Especial neste sábado (11). Com o enredo "Bino Santo e as lutas que ecoam no morro", a agremiação que ostenta mais títulos no Carnaval de Vitória mostrou no Sambão do Povo a relação de São Benedito com a construção da cultura popular do Centro da Capital.
A escola levou para a avenida um desfile repleto de emoção ao falar da relação da comunidade com o padroeiro, com muitas figuras religiosas presentes em seus carros alegóricos. O sinal verde para a agremiação começar seu show foi pontualmente às 22h, e o destaque ficou por conta da a iluminação especial na passarela do samba, apresentando as cores da escola: verde, vermelho e branco.
O segundo carro representava a Igreja do Rosário, no Centro, com muitas imagens de santo, inclusive São Sebastião e São Francisco. E a terceira alegoria apresentava o berço do samba, o Morro da Fonte Grande com boêmios, ritmistas e figuras populares do morro.
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
Mas um problema no terceiro carro, que precisou fazer manobras complicadas para ficar alinhado na pista, acabou fazendo a escola extrapolar o tempo permitido, além de terem se formado alguns buracos na avenida durante a evolução. A escola encerrou o desfile com 1 hora, 6 minutos e 57 segundos, quase 5 minutos a mais do limite pelo regulamento, que é de 62 minutos.
Um dos mais aplaudidos pelo público foi Edson Papo Furado. Verdadeira lenda viva do samba com seus 83 anos, o fundador e primeiro intérprete da Piedade não puxou o grito da escola, como fazia nos outros anos, mas esteve como destaque no terceiro e último carro. 
A comissão de frente apresentou escravos, colonizadores e lavadeiras, São Benedito e um padre franciscano. A ala de abertura veio com tripé representando uma igreja com vitrais de onde o santo saía para curtir a folia. Logo depois, alas coreografadas empolgavam os foliões.

Paradinhas agitaram o público

A passagem da bateria Ritmo Forte agitou o público, inclusive com paradinhas, comandada pelo mestre Terêu, e seu filho Ícaro Mathias, de sete anos, que participava de seu primeiro desfile. A rainha de bateria Rose de Oliveira veio representando a rosa vermelha ofertada para o santo negro. Ao passar pela avenida, jogava rosas para o público.
Um cachorrinho roubou a cena na avenida, ao acompanhar os condutores do segundo carro alegórico, inclusive ajudando a empurrá-lo pelo Sambão do Povo.
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
Emocionado ao fim do desfile, o presidente da Piedade, Valdeir Lopes de Sá, disse que ficou feliz com a apresentação da "mais querida" e ressaltou as dificuldades financeiras enfrentadas para levar a apresentação para o Sambão do Povo.
"O trabalho foi árduo. Acredito que fizemos uma boa apresentação. Fizemos um desfile técnico, de acordo com nossa capacidade financeira e acredito que vamos ficar numa boa colocação"
Valdeir Lopes de Sá - presidente da Unidos da Piedade

Como foi a escola

Deu samba

Apresentar um enredo sobre o padroeiro da região da comunidade levou muita emoção para o Sambão do Povo, com destaque para os carros alegóricos da Igreja do Rosário e também o último, representando a Fonte Grande, que trazia o primeiro intérprete da Piedade. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Weskley Blank e Andressa Cadete, também teve destaque, pedindo sempre para o público cantar junto com a escola.

Atravessou

A Piedade teve problemas para deslocar o terceiro carro e também formou alguns buracos ao longo da avenida, inclusive próximo da cabine de jurados junto ao recuo da bateria. O resultado: fez um desfile em 66 minutos e 57 segundos, quase cinco minutos a mais do permitido.


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