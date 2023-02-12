Unidos da Piedade faz desfile cheio de emoção, mas extrapola tempo

Deu samba

Apresentar um enredo sobre o padroeiro da região da comunidade levou muita emoção para o Sambão do Povo, com destaque para os carros alegóricos da Igreja do Rosário e também o último, representando a Fonte Grande, que trazia o primeiro intérprete da Piedade. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Weskley Blank e Andressa Cadete, também teve destaque, pedindo sempre para o público cantar junto com a escola.

Atravessou



A Piedade teve problemas para deslocar o terceiro carro e também formou alguns buracos ao longo da avenida, inclusive próximo da cabine de jurados junto ao recuo da bateria. O resultado: fez um desfile em 66 minutos e 57 segundos, quase cinco minutos a mais do permitido.



