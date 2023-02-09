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Batida que arrepia

Você sabe como funciona uma bateria de escola de samba? Veja o vídeo

Às vésperas dos desfiles do Carnaval de Vitória 2023, A Gazeta traz curiosidades sobre a turma que garante o batuque na avenida, quais os instrumentos usados e também algumas regras
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

09 fev 2023 às 19:40

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 19:40

Para muitos, a bateria é o "coração" da escola de samba. Quando os tamborins, repiques, cuícas e companhia ecoam na avenida, é difícil não se arrepiar. Mas sabe como ela funciona? A Gazeta foi conferir curiosidades, além de quantos componentes é necessário ter no conjunto, quais os instrumentos são usados e as regras que podem tirar pontos da agremiação.
Quem explica é o Mestre Glê, da Orquestra Capixaba de Percussão, bateria da Novo Império, campeã do último desfile das escolas de samba de Vitória. Veja no vídeo acima. 

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