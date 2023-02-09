Você sabe como funciona uma bateria de escola de samba? Veja o vídeo

Para muitos, a bateria é o "coração" da escola de samba. Quando os tamborins, repiques, cuícas e companhia ecoam na avenida, é difícil não se arrepiar. Mas sabe como ela funciona? A Gazeta foi conferir curiosidades, além de quantos componentes é necessário ter no conjunto, quais os instrumentos são usados e as regras que podem tirar pontos da agremiação.
Quem explica é o Mestre Glê, da Orquestra Capixaba de Percussão, bateria da Novo Império, campeã do último desfile das escolas de samba de Vitória. Veja no vídeo acima.