Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa em Vitória

Mais de 80 mil foliões vão passar pelo Sambão do Povo neste carnaval

Liga divulgou números de componentes das escolas dos grupos Especial, A e B, além da expectativa de público para os dois primeiros dias de desfiles no Carnaval 2023. Em quantidade de integrantes, maiores são Andaraí, Boa Vista e Novo Império

Públicado em 

08 fev 2023 às 15:53
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Foliões se divertem atrás da Novo Império no último dia de ensaios técnicos Crédito: Vitor Jubini / 2022
Mais de 80 mil pessoas vão passar pelo Sambão do Povo neste carnaval. Esse número leva em consideração a quantidade de componentes de todas as escolas — dos grupos Especial, A e B — e também a expectativa de público da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesges) para a sexta-feira (10) e o sábado (11).
Só de desfilantes, as escolas reúnem mais de 19 mil pessoas — 19.300, para ser exata. Já com relação ao público, a expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas acompanhem os desfiles das arquibancadas, mesas de pista e camarotes na sexta e no sábado. Somando esses números, e considerando que a Liga não tem estimativa do público do domingo (12), quando desfilam as escolas do grupo B,  já que a entrada nesse dia é gratuita, chegamos à previsão de mais de 80 mil foliões.
Com base em dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) de 2011, podemos fazer um comparativo com a cidade de Vitória: a quantidade de foliões equivale a duas vezes o bairro de Jardim Camburi, maior da Capital, que tem pouco mais de 39 mil habitantes. Ou equivale a 13 vezes (!) a população de Santo Antônio, um dos bairros mais próximos do sambódromo, que tem pouco menos de 6 mil moradores.
Já o número de desfilantes é bem maior do que a população da Praia do Canto, que tem cerca de 15 mil habitantes. Ou duas vezes a população do Centro de Vitória, que tem pouco mais de 9.800 moradores.
Em número de desfilantes, as maiores escolas que vão passar pelo Sambão do Povo são a Andaraí, a Boa Vista e a atual campeã, Novo Império, todas no Grupo Especial. Cada uma vai desfilar com 1.500 componentes, de acordo com as fichas de inscrição. Já a menor escola em número de componentes é a Tradição Serrana, do Grupo B, com 500 foliões.

Mas por que eu estou falando isso?

Gente nas ruas e no Sambão significa movimento, compras, economia girando e comerciantes ganhando dinheiro. Tanto que a expectativa sobre a festa cresceu muito: um giro de R$ 136 milhões neste ano, nos setores de comércio, serviços e turismo no Estado. De acordo com a Fecomércio, crescimento de 27% em relação ao ano passado. É muita coisa!
Duda Silva, Rainha Trans do nosso carnaval, esbanjou simpatia durante os ensaios Crédito: Rodrigo Gavini

A Xuxa da avenida

Se tem toda essa gente para desfilar e assistir às nossas escolas, merecem a simpatia e o carisma da corte da folia, não é mesmo? Pois durante os ensaios técnicos, vimos uma figura — não tão discreta nem tão tímida — despontar com sua simpatia. É Duda Silva, Rainha Trans do nosso carnaval.
Como a corte abre os ensaios de cada uma das escolas, as realezas vêm à frente, sambando e sorrindo. Porém, enquanto a bateria ainda não estava tão próxima, Duda se aproximava do público e o saudava com: "Olá, boa noite! Como vocês estão? Torcem por qual escola?" E, muitas vezes, a interação dava certo, viu? As pessoas respondiam com animação e se formava um animado diálogo. Duda já pode ser coroada como a Xuxa do nosso Sambão!
Nill Noslin vai interpretar Benedito Meia Légua no desfile da Imperatriz do Forte Crédito: Acervo pessoal

Médium de heróis negros

Mais um herói negro capixaba entra para o currículo do sambista, bailarino, professor, cantor e ator (ufa!) Nill Noslin. Depois de interpretar o herói serrano Chico Prego no teatro, Nill agora encara um novo desafio, em um novo palco: dará vida a Benedito Meia Légua, aquele do ditado "Mas será o Benedito?", que nomeia o enredo da Imperatriz do Forte neste ano. Benedito é símbolo da luta negra no Vale do Cricaré e nos sertões de São Mateus e Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
O convite veio no dia 2 de janeiro — pra já começar o ano novo com o pé direito! —  e foi feito pelos carnavalescos da Verde e Rosa, Vitor Vassale e Victor Faria. "Desde o início da elaboração do enredo, quando fomos desenvolver a logo, não queríamos dar um rosto a Benedito Meia Légua, pois não sabemos como ele era. Só que, quando a logo ficou pronta, vimos que o contorno do rosto do Benedito ficou muito parecido com o perfil do rosto do Nill. Aí resolvemos chamá-lo para participar deste momento", contou Victor.
Nill é nascido em Goiabeiras e tem uma extensa história com o carnaval, principalmente em alas coreografadas e comissões de frente, inclusive da Imperatriz do Forte. "Eu me sinto muito privilegiado por dar vida e por trazer a memória desses heróis. Nós, artistas negros, sempre nos colocamos nessa proposta de resgate da história e de trazer a nossa memória", declarou Nill, emocionado.
"Fazer personagens que contam as histórias dos meus antepassados me lembra que devemos seguir resistindo como eles, diariamente. É entender que minha arte também está a serviço da luta e da resistência do meu povo, que está sempre clamando por justiça. Esses dois personagens fortalecem meu fazer artístico."
Nill Noslin - Sambista multifacetado vai interpretar Benedito Meia Légua no desfile da Imperatriz do Forte
Integrantes do Residentes do Riso, que vão desfilar na Boa Vista neste ano Crédito: Acervo pessoal

Se é pra falar de riso...

Com um enredo sobre o humor e que, claro, vai englobar o riso e a alegria, a Boa Vista convidou a turma da ONG Residentes do Riso, um grupo de palhaços voluntários que atua dentro de hospitais, para desfilar na escola. O convite foi feito pessoalmente pelo presidente da agremiação, Emerson Xumbrega. E o grupo topou na hora! "Foi uma honra sermos convidados pela escola, que vai falar sobre alegria na avenida. Alegria é com nós mesmos! Vamos provar que palhaço também tem samba no pé", declarou Sandra Ludmar, uma das componentes do grupo.

Veja Também

Segurança no Sambão é obrigação do poder público e deveria ter sido garantida antes

O povo do samba merece desfilar com segurança

Escolas agilizam acabamentos de carros alegóricos e finalizam fantasias

Any Cometti

Tópicos Relacionados

Sambão do Povo Desfile das Escolas de Samba Carnaval de Vitória 2023 Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados