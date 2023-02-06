Escolas agilizam acabamentos de carros alegóricos e finalizam fantasias

Trabalhador forra alegoria no Tancredão Crédito: Fernando Madeira

A foto que abre a coluna desta segunda-feira (6), de Fernando Madeira, ilustra uma questão que alguns componentes de agremiações — tanto do Grupo Especial quanto do Grupo de Acesso — têm levantado nesta reta final de preparação para os desfiles. O terreno do Tancredão, onde algumas escolas constroem suas alegorias, fica a céu aberto. Trabalhadores se penduram em ferragens, expostos ao sol de meio-dia, para garantir que os adereços estejam prontos no dia da festa e garantam as notas 10 às escolas.

Porém, mesmo com todas as cores e beleza dos enfeites e passamanarias, o trabalho é árduo. Ficar no sol torna o esforço físico ainda mais difícil e cansativo. Algumas escolas contam com tendas, que protegem os trabalhadores — ao menos do sol e da chuva. A montagem de estruturas como essas são fundamentais para garantir mais conforto e, até mesmo, agilizar o trabalho dos operários da folia.

Além de proteger do sol, outra condição que afeta o andamento dos trabalhos em alegorias são as chuvas. E, como desde o ano passado até o início de janeiro choveu muito no Estado, alguns integrantes alegam que as condições adversas atrapalharam a construção das alegorias. Na Boa Vista, um pouco menos, já que a escola constrói seus carros debaixo da Segunda Ponte, o que confere alguma proteção. Mesmo a MUG, que tinha um telhado, precisou reformá-lo durante as chuvas, o que acabou atrasando um pouco os trabalhos.

Questionamos o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, sobre a possibilidade de colocar uma cobertura que protegesse todas as escolas no Tancredão. "Todas as escolas recebem a mesma verba, dentro de seus grupos. Algumas alugaram terrenos e tendas. Só no Tancredão, a Liga gastou R$ 30 mil com o fechamento lateral do terreno e paga R$ 5 mil por mês da conta de energia para as escolas que estão instaladas lá. Isso as beneficia, em relação às que alugaram espaço e estão arcando com todos os custos. Estando dentro do parque, algumas escolas alugaram tendas, repito, tendo a mesma verba que as outras. Já disponibilizamos espaço e energia para as agremiações que lá estão. Montar ou não a tenda é uma questão de gestão e de prioridade de cada escola."

Trabalhador decora carro alegórico no Tancredão Crédito: Fernando Madeira

Jô Soares

A Boa Vista não tem deixado fotografar nem filmar muito dentro do barracão pesado. Quem conhece sabe que o presidente, Emerson Xumbrega, gosta de manter tudo no segredo. Mas o carnavalesco Márcio Puluker, responsável pelas alegorias, disse que pode dar uma pista do que vai acontecer na avenida: Jô Soares vai convidar o público a se emocionar no Paraíso do Humor. O "gordo" virá com uma fantasia bem característica, que homenageia uma entidade fundamental da abertuda do carnaval. E ele não vem sozinho, não. Uma verdadeira côrte vem atrás. Já imaginam o que pode ser?

Chique

As passistas da águia de Cariacica devem estar bem felizes com as cabeças de suas fantasias. O adereço leva plumas na decoração, um material que tem sido evitado por muitos carnavalescos devido aos altos custos. Inshalá!

Alternativo

Já a Novo Império e a MUG apostaram em plumas de acetato. Isso mesmo: o plástico brilhoso é moldado na forma de uma pena. Até mesmo o caimento da pena é simulado. Uma solução para quem precisa usar o material mais duro, sem perder o balanço.

Penas "fake" da MUG Crédito: Any Cometti

Meia tonelada de comida

Todo dia, passam pela quadra da MUG 30 funcionários contratados e, pelo menos, 50 voluntários que ajudam na confecção dos carros alegóricos e das fantasias. Para alimentar toda essa multidão, o diretor de Carnaval Jurandir Machado prepara, todos os dias, panelões de macarrão, feijão, carnes e arroz (tem até uma saladinha pra quem é mais fitness). Por semana, são mais de 500 quilos de comida para alimentar os trabalhadores que colocam o carnaval na rua.

Olha ele indo... Olha ele vindo...

Cid Carvalho estava em Vitória para o ensaio técnico da Andaraí. Mas já não está mais. Agora, ele foi para o Rio cuidar da Acadêmicos de Santa Cruz, escola da Série Ouro (o grupo de acesso carioca), em que ele também assina o carnaval. Além das duas escolas já citadas, Cid também assina os desfiles de duas outras agremiações: a Ilha do Marduque, de Uruguaiana (RS), e a Piratas da Batucada, de Macapá (AP). Nestas, ele conta com a ajuda de uma equipe que fica de olho, já que o deslocamento para o Sul e o Norte do país não é tão fácil (nem barato). Cid está, praticamente, fazendo carnavais do Oiapoque ao Chuí.

Vai uma gelada?

Durante os ensaios técnicos de uns dias atrás, a Andaraí levou ônibus do Sistema Transcol para simular os espaços ocupados pelos carros alegóricos. No último ônibus, um motorista de bigodinho fininho encantou uma foliã que acompanhava os desfiles da grade. Ela e seu grupo de amigos gritaram para o motorista e lhe ofereceram cerveja, ao que ele respondeu: "Estou trabalhando, né?", com uma face decepcionada, mostrando uma pequena garrafa de água.

Não satisfeita, a moça perguntou: "Qual é a sua área?". O motorista respondeu o número da linha em que trabalha, e os amigos concluíram: passa pelo centro de Vitória. "Só vou pra lá agora", gritou a moça, animada.

ODOYA