TV Gazeta e Liesge assinam contrato e garantem 5° ano de transmissão dos desfiles no Sambão do Povo

Desfile das escolas de samba do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Abram alas para a folia, que o carnaval está pedindo passagem! E como os capixabas já sabem, o carnaval do Brasil começa aqui: nos dias 10 e 11, o Sambão do Povo será tomado pelas fantasias das escolas de samba do Espírito Santo. Já nesta sexta-feira (03), a Rede Gazeta e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) renovam o contrato de exclusividade para que a TV Gazeta e o g1es transmitam o desfile das escolas de samba do grupo especial, no sábado.

A assinatura acontecerá às 9h, na sede da Rede Gazeta, e estarão presentes representantes das agremiações e dos veículos de comunicação da empresa. A assinatura acontecerá às 9h, na sede da Rede Gazeta, e estarão presentes representantes das agremiações e dos veículos de comunicação da empresa. Vale lembrar que a TV Gazeta detém o direito de transmitir o desfile das escolas de samba até 2025. Esta será a quinta vez que o grupo especial ganhará espaço na programação da afiliada Globo no ES.

“Os desfiles das escolas de samba são a cara do capixaba e têm ganhado, ano após ano, mais relevância e qualidade. Para nós, transmitir um evento com essa grandiosidade é, além de uma responsabilidade enorme, um grande orgulho. A proximidade com as agremiações, com as pessoas que fazem o samba acontecer no Espírito Santo, já virou tradição para a TV Gazeta. Nós levamos o carnaval capixaba para o Brasil e para o mundo”, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

Tradição

A TV Gazeta transmitiu ao vivo os desfiles das escolas do grupo especial de Vitória pela primeira vez em fevereiro de 2018. De lá para cá, apenas em 2021 não houve desfiles, por consequência da crise sanitária da Covid-19.

Para se ter ideia da grandiosidade do projeto, em 2022 a transmissão contou com uma equipe de aproximadamente 170 profissionais dos setores de jornalismo, operação, programação, tecnologia, engenharia, comunicação, comercial, marketing e terceirizados.

"Estamos muitos ansiosos para colocar essa transmissão no ar. Estamos nos preparando para mostrar os desfiles das escolas de forma que as pessoas em casa entendam cada história que está sendo contada ali e veja nos detalhes o que faz o nosso carnaval ser cada vez mais reconhecido nacionalmente. Este ano, a TV Gazeta vai levar drones para o Sambão, então o telespectador vai conseguir 'voar' conosco por toda a extensão do carnaval", destaca o gerente de Operação e Programação, Kassius Sipolati.