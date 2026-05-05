Quaest: gestão Lula é ruim ou péssima para 45% e boa ou ótima para 27%

Para 45% dos entrevistados na pesquisa Quaest realizada no Espírito Santo, a gestão de Lula é ruim ou péssima. No levantamento, realizado no final de abril a pedido de A Gazeta, a maioria fez uma avaliação negativa do governo federal.





Por outro lado, 27% consideram o governo Lula bom ou ótimo e 25%, regular. Entre as pessoas ouvidas pela pesquisa, 3% não souberam ou não quiseram responder. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.