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Quaest: gestão Lula é ruim ou péssima para 45% e boa ou ótima para 27%

Levantamento realizado no Espírito Santo mostra que a maioria dos entrevistados tem uma avaliação negativa do governo federal

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 09:16

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2026 às 09:16
Luia - Eleições 2026
Pesquisa aponta que a maioria dos entrevistados desaprova o governo Lula Arte: A Gazeta

Para 45% dos entrevistados na pesquisa Quaest realizada no Espírito Santo, a gestão de Lula é ruim ou péssima. No levantamento, realizado no final de abril a pedido de A Gazeta, a maioria fez uma avaliação negativa do governo federal. 


Por outro lado, 27% consideram o governo Lula bom ou ótimo e 25%, regular. Entre as pessoas ouvidas pela pesquisa, 3% não souberam ou não quiseram responder. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 

A pesquisa ainda mostra que 56% desaprovam o trabalho que o presidente tem realizado até o momento, enquanto 41% aprovam. 


Na intenção de votos para presidente, foram testados dois cenários e, em ambos, Lula (PT) fica tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Mas perde no segundo turno com 35% das intenções ante aos 44% atribuídos ao bolsonarista.

Metodologia

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

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