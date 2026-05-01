O que os dados da Quaest sobre a corrida pelo governo do ES revelam. E as dúvidas que seguem no ar





É o caso do ex-governador Paulo Hartung (PSD) e do senador Magno Malta (PL). Os dois não descartam entrar na disputa, mas tampouco são, de fato, pré-candidatos.





A inclusão deles no levantamento, porém, é relevante justamente para medir o tamanho que teriam no pleito se a eleição fosse hoje.





Na hipótese da participação de Hartung, ele lidera numericamente, com 19%, mas está empatado, considerando a margem de erro, com Lorenzo Pazolini (Republicanos), que aparece com 18%, e com Ricardo Ferraço (MDB) e Magno, cada um com 15%.





O jogo, assim, fica embolado.





É preciso considerar, entretanto, que, pelos sinais emitidos no momento atual, Hartung porta-se mais como um apoiador de Pazolini que como possível candidato ao Palácio Anchieta.









Quanto a Magno, ainda é possível que seja candidato ao governo para garantir um palanque para o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente da República, mas há diálogo entre o PL e o partido de Pazolini.









As pré-candidaturas consolidadas até agora são as de Ricardo, Pazolini e Helder Salomão (PT).





Considerando a projeção em que apenas os três disputam o governo, quem lidera é Ricardo, com 32%.





Pazolini surge em segundo lugar, com 24%, e Helder em terceiro, mais distante, com 9%.





Considero, frise-se, a preço de hoje, que esse é o cenário mais provável de o eleitor encontrar nas urnas em outubro.





Nesse recorte, o protagonismo é de Ricardo e Pazolini, o que já se desenhava e agora fica patente.





Com vantagem para Ricardo.





Cenário 4 (sem Paulo Hartung e Magno Malta)





* Ricardo Ferraço (MDB): 32% * Lorenzo Pazolini (Republicanos): 24% * Helder Salomão (PT): 9% * Indecisos: 18% * Branco/nulo/não votaria: 17%





O governador assumiu o cargo há pouco menos de um mês, sucedendo Renato Casagrande (PSB), de quem era vice. O socialista renunciou ao mandato para ser candidato ao Senado.





O atual governador já tinha certa visibilidade, conferida pelo cargo de vice-governador e pelo histórico na política capixaba.



Agora, no comando do Executivo estadual, tem a "caneta na mão", o que impulsiona o apoio de outras lideranças políticas, como prefeitos.





O emedebista tem a seu favor o apoio de Casagrande, que foi um governador bem avaliado.





Mas esse endosso ainda não causou todo o impacto que poderia, uma vez que a Quaest mostrou que apenas 23% dos eleitores sabem que o emedebista foi ungido pelo socialista.





O fato de estar à frente no levantamento divulgado nesta quinta não garante nada, claro.





Pesquisas são fotografias do momento, não filmes com começo, meio e fim.





Pazolini mostra-se competitivo em segundo lugar.





Ele ainda tem que decidir se vai subir no palanque de Flávio Bolsonaro, algo que seria fundamental para atrair o PL de Magno Malta.





O ex-prefeito, tradicionalmente, não escolhe abertamente lados nas disputas presidenciais.





Apoiar Flávio agradaria o eleitorado bolsonarista, mas poderia desagradar os eleitores de direita que não têm simpatia pelo pai do presidenciável, além, é claro, de espantar ainda mais os de esquerda e lulistas.





A eleição também não vai ser decidida apenas por quem apoia os candidatos ao Palácio Anchieta ou quem eles endossam para outros cargos.





Há fatores subjetivos, como carisma dos candidatos e humor dos eleitores no dia da pesquisa e, principalmente, no dia da votação.





AVENIDA ABERTA





A pesquisa espontêna, quando os nomes dos possíveis candidatos não são informados previamente aos entrevistados, também é reveladora: 86% estão indecisos.





Os mais lembrados pelos eleitores são, justamente, Ricardo e Pazolini, mas, nesse recorte, cada um deles marca apenas 5% das intenções de voto.