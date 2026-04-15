Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Magno Malta e Lorenzo Pazolini Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado e Carlos Alberto Silva

Uma eventual aliança entre o PL do senador Magno Malta e o Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini — como defende o presidente da Câmara da Capital, Anderson Goggi (Republicanos) — teria implicações não apenas na corrida pelo Palácio Anchieta.

Pazolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo; o PL pode lançar um candidato próprio ao posto ou apoiar o republicano. Mas há outra disputa relevante em curso.

Magno, presidente estadual do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou a própria filha, Maguinha Malta, como pré-candidata ao Senado.

Na sigla de Pazolini, entretanto, já há dois postulantes a uma cadeira na Casa: o ex-deputado federal Carlos Manato e o deputado federal Evair de Melo.

Além disso, o PSD, sigla do ex-governador Paulo Hartung, declarou apoio ao ex-prefeito e também tem pré-candidato a senador, o deputado estadual Sérgio Meneguelli.

O destino eleitoral de Hartung ainda é uma incógnita. Ele também pode concorrer ao Senado, embora a coluna não aposte nisso.

Nada impede, nos termos da legislação eleitoral, que a hipotética coligação formada por Republicanos, PSD e PL lance dois nomes ao Senado.

Mesmo assim, a conta não fecha.

Ao exortar a aliança entre PL e Republicanos, Goggi afirmou que o PL não vai conseguir "eleger Maguinha sozinho".

É um sinal de que o grupo do ex-prefeito está disposto a apostar na candidatura da filha do senador em detrimento de nomes próprios para atrair o PL para a coligação.

Isso representaria um banho de água fria nos planos de algum, ou alguns dos outros postulantes a uma cadeira no Senado que hoje orbitam Pazolini.