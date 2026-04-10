O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

O senador Marcos do Val Crédito: Carlos Alberto Silva

Registrei na coluna, no último dia 1º , que o senador Marcos do Val anunciou que se filiaria ao Mobiliza, mas depois voltou atrás. Aos 45 do segundo tempo, porém, o parlamentar encontrou um novo abrigo, agora ele faz parte dos quadros do Avante.

Do Val, aliás, tornou-se presidente estadual da legenda e pretende disputar a reeleição.

Trata-se de um partido nanico; é o antigo PTdoB, mas tem até pré-candidato à Presidência da República em 2026, o escritor Augusto Cury.

Cury é conhecido por ser autor de livros de autoajuda, como "O vendedor de sonhos", "Nunca desista de seus sonhos" e "Você é insubstituível".

Do Val filiou-se ao Avante na reta final do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para aqueles que querem disputar algum cargo nas eleições deste ano.

Pouco depois, ele se vangloriou nas redes sociais de ter conseguido "em menos de 48 horas", montar chapas completas de candidatos a deputado estadual e federal, uma tarefa árdua até em siglas robustas que se debruçam sobre isso há meses.

O martelo sobre candidaturas, cabe lembrar, é batido apenas na realização da convenção partidária, com os nomes dos candidatos registrados em ata e enviados à Justiça Eleitoral.

As convenções serão realizadas apenas no final de julho/início de agosto.

Até lá, muita coisa pode mudar.

A própria aproximação de Do Val do Mobiliza, por exemplo, provocou alterações.

Apesar de a filiação dele lá não ter se concretizado, dois deputados estaduais que já haviam assinado a ficha do Mobiliza pediram para sair.

Marcos Madureira e Zé Preto foram para o Podemos.

DANÇA DAS CADEIRAS

Do Val elegeu-se em 2018 pelo PPS, um partido de centro-esquerda que depois mudou de nome para Cidadania.

Foi a primeira incursão dele nas urnas e, na época, contou com o apoio de Renato Casagrande (PSB), mais um político de centro-esquerda.

Após ser eleito, porém, Do Val aproximou-se do bolsonarismo. Protagonizou alguns episódios pitorescos e chegou a ser isolado até mesmo por outros nomes de direita.

Desde 2019 , ele estava no Podemos, mas lá não teria chance de disputar a reeleição.

Nos bastidores, a aposta é que nenhum partido de médio ou grande porte toparia a empreitada.

A única saída seria encontrar uma legenda de pouca expressão, que não oferece recursos significativos para a campanha eleitoral, nem em termos de dinheiro nem em relação a tempo de exibição no horário eleitoral gratuito.

É esse o quadro no Avante.

O senador, porém, está determinado a disputar a reeleição pelo partido.

"A migração ao Avante reflete a disposição de oferecer aos capixabas uma alternativa sólida à direita, em contraposição aos quadros da antiga política que seguem buscando protagonismo no cenário eleitoral do estado", afirmou Do Val, em nota divulgada à imprensa.

"O senador reafirma seus compromissos inegociáveis: a defesa intransigente da liberdade e da democracia, o estrito cumprimento das prerrogativas das instituições da República, o combate permanente à corrupção e a priorização da segurança pública para todos os capixabas, com especial atenção às populações mais vulneráveis, em particular às mulheres", diz ainda o texto.