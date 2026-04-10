Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2026

O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Senador do ES passou a presidir o Avante no estado e quer disputar a reeleição. Sigla também tem pré-candidato à Presidência da República

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 13:07

Públicado em 

10 abr 2026 às 13:07
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcos do Val
O senador Marcos do Val Crédito: Carlos Alberto Silva
Registrei na coluna, no último dia 1º, que o senador Marcos do Val anunciou que se filiaria ao Mobiliza, mas depois voltou atrás. Aos 45 do segundo tempo, porém, o parlamentar encontrou um novo abrigo, agora ele faz parte dos quadros do Avante.
Do Val, aliás, tornou-se presidente estadual da legenda e pretende disputar a reeleição. 
Trata-se de um partido nanico; é o antigo PTdoB, mas tem até pré-candidato à Presidência da República em 2026, o escritor Augusto Cury.
Cury é conhecido por ser autor de livros de autoajuda, como "O vendedor de sonhos",  "Nunca desista de seus sonhos"  e "Você é insubstituível". 
Do Val filiou-se ao Avante na reta final do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para aqueles que querem disputar algum cargo nas eleições deste ano.
Pouco depois, ele se vangloriou nas redes sociais de ter conseguido "em menos de 48 horas", montar chapas completas de candidatos a deputado estadual e federal, uma tarefa árdua até em siglas robustas que se debruçam sobre isso há meses.
O martelo sobre candidaturas, cabe lembrar, é batido apenas na realização da convenção partidária, com os nomes dos candidatos registrados em ata e enviados à Justiça Eleitoral.
As convenções serão realizadas apenas no final de julho/início de agosto.
Até lá, muita coisa pode mudar.

Veja Também

MDB nacional diz que aposta na candidatura de Rose ao Senado no ES

Maguinha Malta e a divisão da direita na corrida pelo Senado no ES

A própria aproximação de Do Val do Mobiliza, por exemplo, provocou alterações.
Apesar de a filiação dele lá não ter se concretizado, dois deputados estaduais que já haviam assinado a ficha do Mobiliza pediram para sair.
Marcos Madureira e Zé Preto foram para o Podemos.
DANÇA DAS CADEIRAS
Do Val elegeu-se em 2018 pelo PPS, um partido de centro-esquerda que depois mudou de nome para Cidadania.
Foi a primeira incursão dele nas urnas e, na época, contou com o apoio de Renato Casagrande (PSB), mais um político de centro-esquerda.
Após ser eleito, porém, Do Val aproximou-se do bolsonarismo. Protagonizou alguns episódios pitorescos e chegou a ser isolado até mesmo por outros nomes de direita. 
Desde 2019, ele estava no Podemos, mas lá não teria chance de disputar a reeleição. 
Nos bastidores, a aposta é que nenhum partido de médio ou grande porte toparia a empreitada.
A única saída seria encontrar uma legenda de pouca expressão, que não oferece recursos significativos para a campanha eleitoral, nem em termos de dinheiro nem em relação a tempo de exibição no horário eleitoral gratuito.
É esse o quadro no Avante.
O senador, porém, está determinado a disputar a reeleição pelo partido.
"A migração ao Avante reflete a disposição de oferecer aos capixabas uma alternativa sólida à direita, em contraposição aos quadros da antiga política que seguem buscando protagonismo no cenário eleitoral do estado", afirmou Do Val, em nota divulgada à imprensa.
"O senador reafirma seus compromissos inegociáveis: a defesa intransigente da liberdade e da democracia, o estrito cumprimento das prerrogativas das instituições da República, o combate permanente à corrupção e a priorização da segurança pública para todos os capixabas, com especial atenção às populações mais vulneráveis, em particular às mulheres", diz ainda o texto.
Augusto Cury, por sua vez, garantiu em entrevista à Veja que vai "até o final" na corrida pelo Palácio do Planalto.

+COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres

Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

O encontro entre Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo

Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Marcos do val Avante (partido) Letícia Gonçalves Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados