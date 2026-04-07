Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira deixou o Podemos e se filiou ao PSDB, para ser candidato a deputado estadual, e isso pode lhe custar o atual mandato. É que o Podemos ingressou na Justiça Eleitoral, mais precisamente na 55ª Zona Eleitoral, alegando infidelidade partidária do parlamentar.
A ação foi movida nesta terça-feira (7) pelo presidente estadual da sigla, o deputado federal Gilson Daniel.
Anadelso é muito próximo do prefeito canela-verde, Arnaldinho Borgo, que saiu do Podemos e hoje preside o PSDB no Espírito Santo.
O vereador, até pouco tempo atrás, era secretário municipal de Esporte e Lazer. Ele deixou a pasta e voltou à Câmara justamente para participar das eleições de 2026 e é a principal aposta dos tucanos na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa.
"É incontroverso que o mandato eletivo foi conquistado com os votos e os recursos institucionais do PODEMOS, circunstância que impõe ao mandatário os deveres de lealdade e fidelidade partidária", diz a ação.
"A desfiliação ocorreu sem a Carta de Anuência válida expedida pela Comissão Executiva Nacional do PODEMOS, condição indispensável imposta pelos arts. 8º e 9º do Estatuto Nacional do Partido, segundo os quais tal anuência somente pode ser expedida mediante deliberação qualificada com participação e ratificação expressa."
A janela partidária para troca de partido sem o risco de perder o mandato terminou no dia 4 de abril. Anadelso se filiou ao PSDB no dia 3, mas o salvo-conduto vale apenas para deputados estaduais e federais, não para vereadores.
O Podemos estadual até havia avisado, em nota oficial, que os vereadores do partido não poderiam se desfiliar sem autorização expressa da direção nacional.
A perda efetiva do mandato somente vai ocorrer, contudo, se a Justiça Eleitoral deferir o pedido do Podemos. Ainda assim, Anadelso vai poder recorrer.
A coluna tentou contato com o vereador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.