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Eleições 2026

Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

Ex-secretário municipal de Esporte e Lazer,  o vereador Anadelso Pereira saiu do Podemos e foi para o PSDB, sigla presidida pelo prefeito no ES

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:59

Públicado em 

07 abr 2026 às 15:59
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Vereador Anadelso Pereira
Vereador Anadelso Pereira Crédito: Divulcação/CMVV

O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira deixou o Podemos e se filiou ao PSDB, para ser candidato a deputado estadual, e isso pode lhe custar o atual mandato. É que o Podemos ingressou na Justiça Eleitoral, mais precisamente na 55ª Zona Eleitoral, alegando infidelidade partidária do parlamentar.

A ação foi movida nesta terça-feira (7) pelo presidente estadual da sigla, o deputado federal Gilson Daniel.

Anadelso é muito próximo do prefeito canela-verde, Arnaldinho Borgo, que saiu do Podemos e hoje preside o PSDB no Espírito Santo.

O vereador, até pouco tempo atrás, era secretário municipal de Esporte e Lazer. Ele deixou a pasta e voltou à Câmara justamente para participar das eleições de 2026 e é a principal aposta dos tucanos na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

"É incontroverso que o mandato eletivo foi conquistado com os votos e os recursos institucionais do PODEMOS, circunstância que impõe ao mandatário os deveres de lealdade e fidelidade partidária", diz a ação.

"A desfiliação ocorreu sem a Carta de Anuência válida expedida pela Comissão Executiva Nacional do PODEMOS, condição indispensável imposta pelos arts. 8º e 9º do Estatuto Nacional do Partido, segundo os quais tal anuência somente pode ser expedida mediante deliberação qualificada com participação e ratificação expressa."

A janela partidária para troca de partido sem o risco de perder o mandato terminou no dia 4 de abril. Anadelso se filiou ao PSDB no dia 3, mas o salvo-conduto vale apenas para deputados estaduais e federais, não para vereadores.

O Podemos estadual até havia avisado, em nota oficial, que os vereadores do partido não poderiam se desfiliar sem autorização expressa da direção nacional.

A perda efetiva do mandato somente vai ocorrer, contudo, se a Justiça Eleitoral deferir o pedido do Podemos. Ainda assim, Anadelso vai poder recorrer.

A coluna tentou contato com o vereador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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