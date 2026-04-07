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RicarDinho vem aí?

O encontro entre Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo

Governador do ES e prefeito de Vila Velha tiveram uma conversa institucional nesta terça (7), mas há expectativa de parceria política

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:27

Públicado em 

07 abr 2026 às 15:27
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo
Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo Crédito: Instagram@ricardoferraco
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e o governador Ricardo Ferraço (MDB) encontraram-se pela primeira vez desde que o emedebista assumiu o comando do Executivo estadual. O político canela-verde esteve no Palácio Anchieta nesta terça-feira (7). 
A conversa, de acordo com o que a coluna apurou, foi institucional, ou seja, entre um governador e um prefeito sobre investimentos estaduais no município.
Mas não deixa de ter um quê de política e eleições. O encontro, que durou cerca de meia hora, rendeu cenas raras, fotos de Arnaldinho e Ricardo, apenas os dois, conversando em tom ameno.
Até pouco tempo atrás, o elo entre o emedebista e o tucano era o ex-governador Renato Casagrande (PSB). O prefeito e o governador não tinham proximidade direta. 
Arnaldinho nunca chegou a declarar apoio a Ricardo como pré-candidato ao Palácio Anchieta. Mas a expectativa, ao menos entre os ricardistas, é que isso mude em breve.
O prefeito de Vila Velha integrava o grupo de Casagrande, até que este decidiu endossar Ricardo na corrida pelo governo estadual. Arnaldinho era pré-candidato ao mesmo cargo e mudou de lado, aliou-se ao oposicionista Lorenzo Pazolini (Republicanos), também pré-candidato à chefia do Executivo estadual.
Por fim, o prefeito decidiu não concorrer a nenhum cargo, reaproximou-se de Casagrande e, agora, de Ricardo.
As fotos desta terça têm um caráter simbólico, embora isso não signifique martelo batido.
No último dia 27, Arnaldinho concedeu entrevista à coluna e afirmou que não ficaria em cima do muro. Ele deve, portanto, apoiar algum nome ao governo estadual.
Ao dizer, na mesma ocasião, que "quem investe em Vila Velha merece continuar no governo", o prefeito já emitiu um sinal pró-Ricardo. O emedebista era vice-governador na gestão Casagrande, que aportou muitos recursos na cidade.
Naquele dia, entretanto, ainda estavam em andamento as negociações sobre a montagem de chapa de candidatos a deputado federal do PSDB, partido presidido por Arnaldinho. Nos bastidores, ele contava com a ajuda de Casagrande para atrair pré-candidatos, mesmo em cima da hora.
Isso não foi possível. O ex-governador teria que fazer um milagre ou comprar briga com outros aliados para atender o prefeito de Vila Velha.
Diante da iminente implosão da chapa incompleta dos tucanos, um dos principais aliados de Arnaldinho, o deputado federal Victor Linhalis, saiu do PSDB e filiou-se ao PSB para disputar a reeleição.
Foi depois de toda essa turbulência que Arnaldinho se encontrou com Ricardo. 
Será que vem aí a parceria RicarDinho?
Veremos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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