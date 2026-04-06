A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

A campanha eleitoral só começa, oficialmente, em agosto. Mas Pazolini está em pré-campanha desde janeiro de 2025
, percorrendo municípios do estado, às vezes aos finais de semana, às vezes em dias úteis, mesmo quando estava à frente da PMV.
Agora, fora do cargo, ele já engatou agendas do tipo. A primeira foi realizada na Serra, no sábado mesmo.
Pazolini esteve nas feiras dos bairros Planalto Serrano e Laranjeiras.
A Prefeitura da Serra é comandada por Weverson Meireles, um apoiador do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.
Na cidade, Pazolini foi acompanhado pelo deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), adversário de Weverson nas eleições de 2024.
Já nesta segunda, Pazolini esteve em outra feira, em Cariacica, território de outro ricardista, o prefeito Euclério Sampaio (MDB).
Na maioria dos municípios do Espírito Santo, as principais lideranças políticas estão no palanque do atual governador.
Isso, entretanto, não necessariamente se reverte em votos.
O ex-prefeito tem o desafio de remar contra a maré, como é o caso de todo candidato, ou pré-candidato, de oposição.
Ricardo conta com a máquina estadual e Pazolini, muito provavelmente, vai contar com a da Prefeitura de Vitória, embora não esteja mais na chefia do Executivo municipal.
A então vice-prefeita Cris Samorini (PP) assumiu a prefeitura no lugar dele. Cris é aliada de Pazolini.
Ela assinou o termo de posse na manhã de sábado. A cerimônia de posse, na Câmara de Vitória, vai ser realizada nesta segunda-feira (6).