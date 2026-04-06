A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

Pablo Muribeca e Lorenzo Pazolini na Serra Crédito: Divulgação

A campanha eleitoral só começa, oficialmente, em agosto. Mas Pazolini está em pré-campanha desde janeiro de 2025 , percorrendo municípios do estado, às vezes aos finais de semana, às vezes em dias úteis, mesmo quando estava à frente da PMV.

Agora, fora do cargo, ele já engatou agendas do tipo. A primeira foi realizada na Serra, no sábado mesmo.

Pazolini esteve nas feiras dos bairros Planalto Serrano e Laranjeiras.

A Prefeitura da Serra é comandada por Weverson Meireles, um apoiador do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.

Na cidade, Pazolini foi acompanhado pelo deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), adversário de Weverson nas eleições de 2024.

Já nesta segunda, Pazolini esteve em outra feira, em Cariacica, território de outro ricardista, o prefeito Euclério Sampaio (MDB).

Na maioria dos municípios do Espírito Santo, as principais lideranças políticas estão no palanque do atual governador.

Isso, entretanto, não necessariamente se reverte em votos.

O ex-prefeito tem o desafio de remar contra a maré, como é o caso de todo candidato, ou pré-candidato, de oposição.

Ricardo conta com a máquina estadual e Pazolini, muito provavelmente, vai contar com a da Prefeitura de Vitória, embora não esteja mais na chefia do Executivo municipal.

O presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, e a prefeita Cris Samorini Crédito: Instagram/@andersongoggi

A então vice-prefeita Cris Samorini (PP) assumiu a prefeitura no lugar dele. Cris é aliada de Pazolini.