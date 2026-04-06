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Eleições 2026

A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

Desde sábado (4), republicano não é mais o chefe do Executivo municipal. Nova prefeita já assinou o termo de posse, mas cerimônia vai ser realizada nesta segunda (6)

Públicado em 

06 abr 2026 às 10:43
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Pablo Muribeca e Lorenzo Pazolini na Serra
Pablo Muribeca e Lorenzo Pazolini na Serra Crédito: Divulgação
Lorenzo Pazolini (Republicanos) deixou de ser prefeito de Vitória no último sábado (4). Como se sabe, ele renunciou ao mandato para ser candidato a governador do Espírito Santo.
A campanha eleitoral só começa, oficialmente, em agosto. Mas Pazolini está em pré-campanha desde janeiro de 2025, percorrendo municípios do estado, às vezes aos finais de semana, às vezes em dias úteis, mesmo quando estava à frente da PMV.
Agora, fora do cargo, ele já engatou agendas do tipo. A primeira foi realizada na Serra, no sábado mesmo.
Pazolini esteve nas feiras dos bairros Planalto Serrano e Laranjeiras.
A Prefeitura da Serra é comandada por Weverson Meireles, um apoiador do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.
Na cidade, Pazolini foi acompanhado pelo deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), adversário de Weverson nas eleições de 2024.
Já nesta segunda, Pazolini esteve em outra feira, em Cariacica, território de outro ricardista, o prefeito Euclério Sampaio (MDB).
Na maioria dos municípios do Espírito Santo, as principais lideranças políticas estão no palanque do atual governador.
Isso, entretanto, não necessariamente se reverte em votos.
O ex-prefeito tem o desafio de remar contra a maré, como é o caso de todo candidato, ou pré-candidato, de oposição. 
Ricardo conta com a máquina estadual e Pazolini, muito provavelmente, vai contar com a da Prefeitura de Vitória, embora não esteja mais na chefia do Executivo municipal.
O presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, e a prefeita Cris Samorini
O presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi, e a prefeita Cris Samorini Crédito: Instagram/@andersongoggi
A então vice-prefeita Cris Samorini (PP) assumiu a prefeitura no lugar dele. Cris é aliada de Pazolini.
Ela assinou o termo de posse na manhã de sábado. A cerimônia de posse, na Câmara de Vitória, vai ser realizada nesta segunda-feira (6).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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Lorenzo Pazolini Republicanos Cris Samorini Eleicões 2026
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