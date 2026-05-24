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Outono

Receita de fondue de queijo tradicional contém vinho e vodca; veja como fazer

Ideal para servir no frio, prato é uma boa opção para compartilhar a dois ou entre amigos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 09:00

Fondue
Fondue é um prato típico de locais com clima frio. Foto: Marca Le Creuset

Se você busca uma receita tradicional de fondue de queijo que seja simples, cremosa e muito saborosa, acaba de encontrar. Nas linhas abaixo, HZ descreve, passo a passo, a forma de fazer esse prato que é um ícone do frio.


A versão que escolhemos combina queijo (do tipo gruyère ou emmental), vinho branco seco e um toque de vodca para realçar o sabor.


Curtiu a dica? Então, separe os ingredientes e sua panela de fondue, capriche na preparação e compartilhe essa delícia com seu amor ou seus amigos.   

Fondue de queijo tradicional

Rendimento: de 6 a 8 porções


Ingredientes: 

  • 1 dente de alho cortado ao meio
  • 375 ml de vinho branco seco
  • 500g de queijo gruyère ou emmental, ralado grosseiramente
  • 3 colheres (chá) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de vodca ou kirsch (destilado de cereja)
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)
  • De 175 a 225g de pão por pessoa (corte em cubos)

Modo de preparo:


  1. Esfregue o interior da panela de fondue com o dente de alho. Isso transfere o sabor sem deixá-lo dominante. Em seguida, descarte o alho.
  2. Despeje o vinho branco na panela e aqueça em fogo médio até levantar fervura.
  3. Abaixe o fogo e, aos poucos, adicione o queijo - um punhado por vez - mexendo vigorosamente até que derreta completamente antes de adicionar mais. Lembre-se que adicionar muito queijo de uma vez pode dificultar a mistura e comprometer a textura do fondue.
  4. Em um recipiente separado, misture o amido de milho com o kirsch ou a vodca e incorpore rapidamente à panela.
  5. Continue cozinhando e mexendo até que a mistura esteja cremosa e levemente elástica.
  6. Tempere com noz-moscada e pimenta-do-reino a gosto.
  7. Transfira o fondue para a panela própria com chama baixa. Isso manterá o fondue aquecido e com a consistência ideal, sem grudar.

Fonte: Le Creuset. Clique aqui para ver mais dicas de culinária

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