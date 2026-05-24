Receita de fondue de queijo tradicional contém vinho e vodca; veja como fazer

Se você busca uma receita tradicional de fondue de queijo que seja simples, cremosa e muito saborosa, acaba de encontrar. Nas linhas abaixo, HZ descreve, passo a passo, a forma de fazer esse prato que é um ícone do frio.





A versão que escolhemos combina queijo (do tipo gruyère ou emmental), vinho branco seco e um toque de vodca para realçar o sabor.





Curtiu a dica? Então, separe os ingredientes e sua panela de fondue, capriche na preparação e compartilhe essa delícia com seu amor ou seus amigos.