Receita de fondue de queijo tradicional contém vinho e vodca; veja como fazer

Se você busca uma receita tradicional de fondue de queijo que seja simples, cremosa e muito saborosa, acaba de encontrar. Nas linhas abaixo, HZ descreve, passo a passo, a forma de fazer esse prato que é um ícone do frio.
A versão que escolhemos combina queijo (do tipo gruyère ou emmental), vinho branco seco e um toque de vodca para realçar o sabor.
Curtiu a dica? Então, separe os ingredientes e sua panela de fondue, capriche na preparação e compartilhe essa delícia com seu amor ou seus amigos.
Fondue de queijo tradicional
Rendimento: de 6 a 8 porções
Ingredientes:
- 1 dente de alho cortado ao meio
- 375 ml de vinho branco seco
- 500g de queijo gruyère ou emmental, ralado grosseiramente
- 3 colheres (chá) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de vodca ou kirsch (destilado de cereja)
- 1 pitada de noz-moscada
- Pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)
- De 175 a 225g de pão por pessoa (corte em cubos)
Modo de preparo:
- Esfregue o interior da panela de fondue com o dente de alho. Isso transfere o sabor sem deixá-lo dominante. Em seguida, descarte o alho.
- Despeje o vinho branco na panela e aqueça em fogo médio até levantar fervura.
- Abaixe o fogo e, aos poucos, adicione o queijo - um punhado por vez - mexendo vigorosamente até que derreta completamente antes de adicionar mais. Lembre-se que adicionar muito queijo de uma vez pode dificultar a mistura e comprometer a textura do fondue.
- Em um recipiente separado, misture o amido de milho com o kirsch ou a vodca e incorpore rapidamente à panela.
- Continue cozinhando e mexendo até que a mistura esteja cremosa e levemente elástica.
- Tempere com noz-moscada e pimenta-do-reino a gosto.
- Transfira o fondue para a panela própria com chama baixa. Isso manterá o fondue aquecido e com a consistência ideal, sem grudar.