Fondue vegetariano: 4 receitas fáceis para preparar em casa

Fondue vegetariano de castanha-de-caju Crédito: Imagem: stockcreations | Shutterstock

O fondue é um prato saboroso e muito associado aos dias mais frios, pois proporciona conforto e aconchego à mesa. Tradicionalmente preparado com queijo, ele conquistou diferentes versões ao longo do tempo e pode ser adaptado facilmente para uma alimentação sem ingredientes de origem animal. Com o uso de opções vegetais, é possível criar um fondue cremoso, aromático e cheio de sabor, mantendo a textura agradável e a experiência típica desse prato tão apreciado no inverno.

A seguir, confira 4 receitas de fondue vegetariano que selecionamos para você preparar em casa!

1. Fondue vegetariano de castanha-de-caju

Ingredientes

2 xícaras de chá de castanha-de-caju

4 xícaras de chá de água quente

500 g de mandioquinha cozida

2 colheres de sopa de polvilho azedo

1 dente de alho ralado

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de azeite

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de vinho branco seco

Água

Cubos de pão torrados para servir

Modo de preparo

Coloque a castanha-de-caju em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 10 horas. Descarte a água e bata a castanha-de-caju com a água quente no liquidificador até obter uma pasta. Retire e reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.

Em uma panela antiaderente, coloque a mistura batida no liquidificador e leve ao fogo baixo por aproximadamente 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a pasta de castanha-de-caju e mexa até obter textura de fondue. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com os cubos de pão.

2. Fondue vegetariano de chocolate

Ingredientes

200 ml de leite de coco

200 g de chocolate vegano picado

2 colheres de sopa de xarope de bordo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Morangos para servir

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco e aqueça em fogo baixo. Adicione o chocolate e mexa até derreter completamente. Em seguida, adicione o xarope de bordo e o extrato de baunilha. Mexa por mais alguns minutos. Transfira a mistura para o aparelho de fondue e sirva com os morangos.

Fondue vegetariano de tomate Crédito: Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock

3. Fondue vegetariano de tomate

Ingredientes

300 g detomate maduro picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de vinho seco

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pão em pedaços e vegetais para servir

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela e leve ao fogo médio. Adicione o vinho branco, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até engrossar. Transfira para o aparelho de fondue e sirva com pedaços de pão e vegetais.

4. Fondue vegetariano de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de páprica defumada

1 dente de alho picado

Sal a gosto

Batata-bolinha cozida para servir

Modo de preparo