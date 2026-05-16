Gabriela Loran revela sonho de ser mãe e desejo de gerar um filho

Gabriela Loran afirma que o próximo grande objetivo da sua vida está longe das câmeras. Aos 33 anos, a atriz contou que o maior sonho pessoal é se tornar mãe - desejo que, segundo ela, acompanha sua trajetória desde a infância. Depois de ganhar projeção nacional com sua participação em 'Três Graças' afirma que o próximo grande objetivo da sua vida está longe das câmeras. Aos 33 anos, a atriz contou que o maior sonho pessoal é se tornar mãe - desejo que, segundo ela, acompanha sua trajetória desde a infância.

"A maternidade é o sonho número um da minha vida", afirmou a artista em entrevista para a revista Quem

Gabriela explicou que já se sente preparada emocionalmente para essa nova etapa, mas decidiu esperar um pouco mais antes de colocar os planos em prática por conta das mudanças intensas que viveu nos últimos anos na carreira.

"Quero viver isso com calma, paciência e da forma mais consciente possível", disse.

Processo de adoção

A atriz contou que sempre teve uma relação muito forte com a ideia da maternidade. Segundo ela, enquanto crescia, nunca teve dúvidas sobre o desejo de formar uma família no futuro.

"Desde criança eu brincava de ser mãe. Algumas mulheres ainda pensam se querem ou não ter filhos. Eu nunca tive essa dúvida. Sinto que nasci para isso", declarou.

Gabriela revelou ainda que pretende construir a maternidade de diferentes formas. Além do desejo de gerar um filho, ela também afirmou que quer passar por um processo de adoção no futuro.

Gabriela Loran interpretou Viviane na novela 'Três Graças'. Foto: Estevam Avellar/Globo

Segundo a atriz, sua irmã, Gabrielly, deverá participar do projeto familiar como doadora para a gestação biológica. Ao mesmo tempo, ela reforçou que a adoção também ocupa um lugar importante em seus planos pessoais.

"Quero ter um filho gerado, mas também quero adotar", contou. A artista afirmou que costuma pensar bastante sobre o assunto e já estabeleceu uma meta pessoal para realizar esse sonho. Gabriela disse que gostaria de iniciar a maternidade por volta dos 35 anos.

De volta a 'Arcanjo Renegado'

Enquanto planeja a vida fora das telas, a atriz também vive um momento de crescimento profissional. Depois da repercussão positiva da personagem Viviane em "Três Graças", ela já se prepara para retornar à série "Arcanjo Renegado".

Na produção, Gabriela interpreta Giovanna, personagem que ganhou mais espaço na trama ao longo das temporadas. A atriz comemorou a evolução do papel e o vínculo construído com a série.