Virginia se declarou a Vini Jr. 15 horas antes de anunciar fim do romance

Virginia Fonseca e Vinicius Junior anunciaram o término do namoro nesta sexta-feira (15). O fim pegou fãs de surpresa, já que o romance parecia fluir normalmente nas horas que antecederam o comunicado.
A influenciadora estava na Espanha e foi ao jogo entre Real Madrid e Oviedo usando um casaco com o rosto de Vini estampado.
Quando o então namorado entrou para o aquecimento, 15 horas antes do término, Virginia se declarou a ele nos stories: "gato, lindo", disse ela.
Após a partida, vencida pelo Real por 2 a 0, ambos deixaram o estádio Santiago Bernabéu e foram jantar juntos.
Ela publicou uma foto com ele, mas depois apagou, o que já gerou especulações nas redes sociais.
Depois disso, o anúncio foi feito na manhã de sexta-feira (15). Em um trecho do comunicado, Virginia afirma que não vai "negociar o inegociável", o que fez com que teorias fossem levantadas na web do que teria acontecido de tão grave em poucas horas entre declarações de amor e o fim.