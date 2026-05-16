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Virginia se declarou a Vini Jr. 15 horas antes de anunciar fim do romance

A influenciadora estava na Espanha e foi ao jogo entre Real Madrid e Oviedo usando um casaco com o rosto do jogador estampado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 11:10

Virginia Fonseca e Vinicius Junior anunciaram o término do namoro nesta sexta-feira (15). O fim pegou fãs de surpresa, já que o romance parecia fluir normalmente nas horas que antecederam o comunicado.
A influenciadora estava na Espanha e foi ao jogo entre Real Madrid e Oviedo usando um casaco com o rosto de Vini estampado.
Quando o então namorado entrou para o aquecimento, 15 horas antes do término, Virginia se declarou a ele nos stories: "gato, lindo", disse ela.
Vini Jr. e Virginia. e Virginia
Término de Vini Jr. e Virginia foi anunciado nesta sexta-feira (15). Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr/@virginia
Após a partida, vencida pelo Real por 2 a 0, ambos deixaram o estádio Santiago Bernabéu e foram jantar juntos.
Ela publicou uma foto com ele, mas depois apagou, o que já gerou especulações nas redes sociais.
Depois disso, o anúncio foi feito na manhã de sexta-feira (15). Em um trecho do comunicado, Virginia afirma que não vai "negociar o inegociável", o que fez com que teorias fossem levantadas na web do que teria acontecido de tão grave em poucas horas entre declarações de amor e o fim.

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