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Influenciador Láctea chega no ES e registra passeio de balão em Pedra Azul

A próxima parada do influenciador é em Vitória e Vila Velha; a visita faz parte de projeto para conhecer todos os estados do Brasil
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:26

Influenciador Láctea chega no ES e registra passeio de balão em Pedra Azul.
Influenciador Láctea chega no ES e registra passeio de balão em Pedra Azul. Reprodução @lacteameufii

O influenciador mineiro Stênio Girardelli, mais conhecido como Láctea, registrou nas suas redes sociais, na manhã da última quinta-feira (14), que chegou ao Espírito Santo. Dentre as primeiras visitas feitas pelo criador de conteúdo, está uma passagem pelos municípios de Domingos Martins e Pedra Azul, na região serrana do Estado, onde, inclusive, fez um dos conhecidos passeios de balão da cidade.

A vinda de Láctea ao Espírito Santo faz parte de uma iniciativa do influenciador de conhecer todos os estados do Brasil, projeto que está sendo registrado e publicado nas suas redes sociais.

 

“Como bom mineiro, já conhecia Guarapari, mas a capital ainda não”, afirmou Láctea, anunciando que nesta sexta-feira (15), conhecerá Vitória e Vila Velha, encerrando a passagem pelo estado capixaba.


Em outro momento, o influenciador registrou a ida de um grupo de seguidores que pegou a estrada, saindo de Marataízes, rumo ao encontro com Láctea.


Ao todo, Láctea soma mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais

Láctea registra momento em que seguidores chegam de Marataízes para vê-lo.
Láctea registra momento em que seguidores chegam de Marataízes para vê-lo. Reprodução @lacteameufii

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