Influenciador Láctea chega no ES e registra passeio de balão em Pedra Azul.

O influenciador mineiro Stênio Girardelli, mais conhecido como Láctea, registrou nas suas redes sociais, na manhã da última quinta-feira (14), que chegou ao Espírito Santo. Dentre as primeiras visitas feitas pelo criador de conteúdo, está uma passagem pelos municípios de Domingos Martins e Pedra Azul, na região serrana do Estado, onde, inclusive, fez um dos conhecidos passeios de balão da cidade.
A vinda de Láctea ao Espírito Santo faz parte de uma iniciativa do influenciador de conhecer todos os estados do Brasil, projeto que está sendo registrado e publicado nas suas redes sociais.
“Como bom mineiro, já conhecia Guarapari, mas a capital ainda não”, afirmou Láctea, anunciando que nesta sexta-feira (15), conhecerá Vitória e Vila Velha, encerrando a passagem pelo estado capixaba.
Em outro momento, o influenciador registrou a ida de um grupo de seguidores que pegou a estrada, saindo de Marataízes, rumo ao encontro com Láctea.
Ao todo, Láctea soma mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais