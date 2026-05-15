Influenciador Láctea chega no ES e registra passeio de balão em Pedra Azul.

A vinda de Láctea ao Espírito Santo faz parte de uma iniciativa do influenciador de conhecer todos os estados do Brasil, projeto que está sendo registrado e publicado nas suas redes sociais.

“Como bom mineiro, já conhecia Guarapari, mas a capital ainda não”, afirmou Láctea, anunciando que nesta sexta-feira (15), conhecerá Vitória e Vila Velha, encerrando a passagem pelo estado capixaba.





Em outro momento, o influenciador registrou a ida de um grupo de seguidores que pegou a estrada, saindo de Marataízes, rumo ao encontro com Láctea.





Ao todo, Láctea soma mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais