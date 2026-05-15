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BBB 26

Alberto Cowboy questiona vitória de Ana Paula no BBB 26: 'Não era a que mais merecia'

Durante a entrevista, o ex-brother reconheceu a força da torcida da campeã e afirmou que ela conquistou legitimamente o público.
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 11:30

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy do BBB 26
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy do BBB 26 Reprodução/Globoplay
Mesmo após o fim do BBB 26, o reality segue rendendo debates entre ex-participantes e fãs do programa. Dessa vez, quem voltou a comentar sobre a edição foi Alberto Cowboy, que falou abertamente sobre a vitória de Ana Paula Renault durante participação no programa Breaking Fast, da TV Connect USA, voltado à comunidade brasileira nos Estados Unidos.
Durante a entrevista, o ex-brother reconheceu a força da torcida da campeã e afirmou que ela conquistou legitimamente o público. Apesar disso, deixou claro que, em sua visão pessoal, Ana Paula não era a participante que mais merecia levar o prêmio da temporada.
Ao comentar o resultado do reality, Alberto evitou qualquer tom agressivo e fez questão de ressaltar que reconhece os méritos da jornalista dentro do jogo. "Eu não posso tirar o mérito da vitória dela. Seria tapar o sol com a peneira", afirmou.
Segundo ele, Ana Paula conseguiu mobilizar fãs e conquistar audiência ao longo da edição, o que acabou sendo determinante para o resultado final. "Ela conquistou o maior número de fãs, o maior número de telespectadores", completou.
Apesar de reconhecer a força da campeã, Cowboy afirmou que enxergava o jogo de outra maneira e que, para ele, havia participantes mais merecedores do título. "O que eu posso dizer é que eu não acho que ela fosse a melhor pessoa para ganhar, a que mais merecia", declarou durante a conversa.
Ainda assim, o ex-BBB reforçou que respeita a decisão do público e que entende o resultado como parte natural da dinâmica do reality.

'Não tenho nada ruim para falar'

Tentando evitar novos atritos com fãs da campeã, Alberto também destacou que não guarda ressentimentos em relação à rival de confinamento. "Mas parabéns para ela por ter ganhado. Não tenho nada de ruim para falar nesse sentido", disse.
Na sequência, ele relembrou que os dois ocupavam posições opostas dentro da casa e afirmou que isso naturalmente influencia sua percepção sobre o jogo. "É um jogo. A gente estava em lados opostos e temos que respeitar", completou.
Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do BBB 26 no Poddelas
Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do BBB 26 no Poddelas Reprodução/YouTube Poddelas
As falas rapidamente repercutiram nas redes sociais, especialmente entre fãs mais engajados do BBB 26, edição marcada por rivalidades intensas e forte mobilização do público nas votações.
Ana Paula Renault, que saiu campeã da temporada, se tornou um dos nomes mais comentados da edição justamente pelo perfil intenso e pelas discussões protagonizadas ao longo do programa, características que dividiram opiniões dentro e fora da casa.
Já Alberto Cowboy segue sendo lembrado pelos embates com a jornalista durante o confinamento, o que faz com que qualquer comentário envolvendo os dois continue movimentando a comunidade de fãs do reality mesmo após o encerramento do programa.

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