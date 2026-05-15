Motociclista fica ferida em acidente em Marataízes; vídeo mostra colisão

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde de quinta-feira (14).





Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o carro para na pista para acessar uma rua lateral. A motociclista, que seguia no sentido contrário da via, não consegue frear a tempo e atinge o veículo. Com o impacto, ela é arremessada ao chão.





Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista.